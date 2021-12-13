Сколько вы видите лиц? Оптическая иллюзия с изображением мужчины озадачила сеть и вызвала споры

Удивительный рисунок вызвал споры в сети. На первый взгляд – это мужчина, но при более тщательном анализе картинки, начинают проступать другие лица.

Рисунок опубликовал вебсайт Kids Environment Kids Health, а Daily Star задалась вопросом – сколько же лиц можно рассмотреть на картинке. Их вероятное количество вызвало споры в сети, теперь же попробовать свои силы можете и вы.

Сайт Wikipedia рассказывает, что иногда реальность, которая кажется нам объективной, естьне что иное, как иллюзия или обман, сконструированная нашим мозгом. Он воспринимает информацию поступающую к нему собственным, уникальным методом и, вполне вероятно, что этот метод отличается от того, какой использует мозг другого человека.

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Портал подбодрил своих читателей и призвал не расстраиваться, если кто-то из близких видит на картинке что-то совсем иное – ведь мозг у каждого работает по-разному. .

"В некоторых случаях вы можете замечать детали на фотографии, отличные от деталей вашего партнера, и это нормально", – сказано в сообщении.

Рисунок-головоломка подписан: "Вы видите на этой фотографии человека или нескольких человек? Как ты думаешь, сможешь понять, что происходит? Не забудьте сообщить нам, как у вас дела, в комментариях ниже".

Ниже написана разгадка. Оказывается на изображении "спрятаны" девять человек.

"Если вы посмотрите внимательно, вы найдете на снимке 9 разных лиц; 9-е принадлежит собаке", – подписана картинка.

Также в сети можно обнаружить изображение-ответ.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть захватила иллюзия с шапкой.