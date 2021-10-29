В мультфильме "Шрек" заметили момент 18+. Вирусное видео

Видео в TikTok, указывающее на "недетскую" шутку в мультфильме "Шрек", стало вирусным и набрало более 2,1 млн просмотров. В ролике показан момент, когда персонаж-антагонист лорд Фаркуад смотрел на принцессу Фиону в волшебное зеркало и, смущаясь, поправлял одеяло.

Моментом из полюбившегося многим анимационного фильма поделилась TikTok-блогер kathy_martinez05. Она посвятила свой аккаунт "рискованной стороне" кино и телешоу, предназначенных для детей (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Создатели "Шрека" славятся своими взрослыми шутками, спрятанными в мультфильме.

В указанном моменте Фаркуад лежал в постели без рубашки с бокалом мартини в руке. Он обратился к волшебному зеркалу (фактически, своеобразному аналогу компьютера в мире огра Шрека): "Зеркало, зеркало, покажи мне ее. Покажи мне принцессу!".

Видео дня

На экране перед лордом появилось изображение Фионы (в ее человеческой форме, ведь по ночам принцесса превращалась в "чудовище").

"А, отлично!" – воскликнул Фаркуад и посмотрел вниз, после чего одернул свое одеяло и смущенно отвел взгляд в сторону.

Эта шутка занимает всего несколько секунд и дети – скорее всего – не обратят на нее внимание.

Добавим, что рейтинг первой части "Шрека" на IMDb довольно высокий – 7,9 из 10.

В сети уже подмечали, что диалоги в "Шреке" заслуживают отдельного внимания, а на экране можно увидеть много забавных и неочевидных на первый взгляд визуальных моментов.

Так, пользователи обнаружили, что одно из мишек постигла печальная судьба – стать ковриком в замке Фаркуада.

При входе в замок хор кукол приветствовал гостей песней и танцем, во время которого один из рядов показывал зрителям мягкое место.

Волк в костюме бабушки читал журнал с очень сомнительным названием.

А в "Шреке-2" выясняется, что Пиноккио носит стринги:

Когда с главного героя – Шрека – падают штаны, все дамочки заохкали.

А вот Осел был не в таком восторге.

Как писал OBOZREVATEL, 28 октября – это Международный день анимации. Предлагаем почитать подборку о самых известных анимационных мультфильмах всех времен, удостоенных премии "Оскар".