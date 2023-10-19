Семья сэкономила почти 100 долларов, отказавшись от туалетной бумаги: что они придумали. Видео

Американка по имени Фрит стала популярна в TikTok после того, как опубликовала видео о необычном способе економии. Он состоит в том, чтоб отказаться от туалетной бумаги.

Об этом пишет издание The Mirror. Благодаря этому лайфхаку Фрит удалось сэкономить около 100 долларов за год.

На видео американки изображен рулон туалетной бумаги, а сверху видна надпись: "Хотите сэкономить деньги?" (чтобы посмотреть, доскрольте до конца страницы). Многие зрители, естественно, предположили, что ролик содержит промокод на товар личной гигиены, поэтому они были удивлены, когда автор заменила рулон на косметичку и написала: "Перейдите на семейные тряпки".

Видео дня

Семейные тряпки – это ткань многоразового использования, которую можно стирать. Фрит поделилась своим опытом отказа от туалетной бумаги в подписи к видео.

Она сказала: "За последний год после перехода мы сэкономили почти 100 долларов, и это при том, что мой муж и гости все еще пользуются бумагой. Последние 3 года мы заказываем туалетные рулоны, поэтому я могу легко увидеть, насколько меньше их используем и сколько сэкономили". Все, что вам нужно – это набор салфеток и мешочек на молнии, говорит американка, так что их хватит на долгие годы.

"Их не нужно дополнительно стирать, поскольку мы моем их вместе с многоразовыми подгузниками для детей. Однако, если вы не используете многоразовые подгузники, они нуждаются только в быстром полоскании, а затем их можно стирать в обычной стиральной машине", – добавляет Фрит.

Мнения людей разделились, и, кажется, эксперты также не уверены, поскольку есть как плюсы, так и минусы такого решения. Healthline пишет: "Туалетная бумага в значительной степени подвергается биологическому разложению. Септические системы (и бактерии, которые питаются ими внутри) обычно быстро работают с туалетной бумагой. Если вы беспокоитесь об использовании туалетной бумаги по причине вреда окружающей среде, важно учитывать затраты на электроэнергию, связанные с получением горячей воды, а также количество воды и отбеливателя, необходимые для тщательной стирки ткани".

Специалисты также перечислили некоторые преимущества и недостатки использования многоразовой туалетной бумаги. Плюсами является то, что вы можете сделать ее из материалов, которые уже есть у вас дома. Минусы семейных тряпок: риск загрязнения, потому что они требуют осторожного обращения и стирки, чтобы избежать передачи болезней (например, кишечной палочки). На самом деле такая вещь не может быть экологически чистой из-за воды и повышенной температуры и на ней могут оставаться пятна, которые делают ткань нежелательной для повторного использования.

В комментариях к ролику в TikTok один пользователь признался, что уже перешел на семейную одежду, но им было "слишком стыдно кому-то сказать". Другой написал: "Или можно использовать воду. Лучше помыться".

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