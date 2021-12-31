Приколы про Новый год: лучшие анекдоты и мемы за 31 декабря

Вот и настали те милые дни, когда вся семья долгими зимними вечерами собирается за одним столом… чтобы распутывать гирлянды.

Анекдоты, шутки, приколы и мемы про Новый год – в подборке OBOZREVATEL за 31 декабря.

– Девушка, можно я вас сфотографирую? Хочу отправить Деду Морозу, что я хочу на Новый год…

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Видео дня

– У кого-нибудь есть дома что поесть? А то у нас все на Новый год…

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– Согласно китайскому календарю, символом 2022 года станет Черный Водяной Тигр. Но после просмотра новостей понимаешь, что все-таки Серая Мерзкая Крыса.

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– Мамочка, что подарить тебе на Новый год? – радостно спрашивал Йося.

– Сдай сессию на отлично!

– А подешевле что-нибудь можно?

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– Андрей в костюме зайчика, Аня в костюме снежинки. О Боже! Что это за тварь такая?!!

– Это Петя. Он в костюме первого января.

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Ранее OBOZREVATEL показал, как выглядит сейчас "злая девочка" с расческой из популярного интернет-мема. В 90-х годах она сыграла в фильме "Уж кто бы говорил 3" с Джоном Траволтой и Керсти Элли.