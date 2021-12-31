Как сейчас выглядит злая девочка с расческой из популярного мема. Фото

Девочка по имени Табита Люпьен в 1990-х годах сыграла в одном из первых своих фильмов – "Уж кто бы говорил 3" с Джоном Траволтой и Керсти Элли. Спустя почти 30 лет после выхода кинокартины, кадр, на котором маленькая актриса нервно угрожает расческой, стал популярным мемом. Он был символом того, что порой в раздражающей тебя ситуации ничего нельзя сделать, кроме как невинно и мило возмутиться.

Сейчас героине мема 33 года. Она продолжает сниматься в кино, однако эти проекты, увы, не обретают желаемой популярности среди публики. Люпьен часто вспоминает свою первую роль, публикуя на личной странице в Instagram кадры из комедии.

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В 2007 году артистка вновь снялась вместе с Траволтой в киномюзикле "Лак для волос", однако проснуться мировой знаменитостью после премьеры фильма Люпьен не судилось. Когда актерская карьера не дала желаемых плодов, Табита решила переквалифицироваться в продюсера. Получив необходимое образование, девушка начала активно осваивать профессию на практике.

В детстве юная звезда вместе с двумя сестрами и братом занималась в танцевальной студии, которая принадлежала их родителям. Там девочка освоила практически все направления хореографии: классический балет, степ, джаз, хип-хоп и даже акробатику. Посвятив себя этому искусству и в сознательном возрасте, Люпьен вскоре и сама стала преподателем.

Узнать в 33-летней блондинке с большими глазами маленькую злую девочку с расческой практически невозможно. Выдают ее разве что милые пухлые щечки.

Ранее OBOZREVATEL писал, что всемирно известный актер Киану Ривз, который неоднократно становился персонажем мемов, раскрыл секрет одного из самых вирусных своих фото. В народе снимок, где кинозвезда сидит на скамейке с сэндвичем в руках, печально опустив голову вниз, называют "Грустный Киану". Однако сам артист признался, что вовсе не был ничем расстроен в этот момент.