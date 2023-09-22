Президента Молдовы наградили премией 'Борец за свободу' и вручили ей статуэтку c... AliExpress. Фото

Президент Республики Молдова Майя Санду получила награду "Борец за свободу 2023" от Центра анализа европейской политики (СЕРА) во время своего визита в Нью-Йорк, США. Премия ознаменовала приверженность граждан Молдовы к демократии и ценностям свободного мира.

Об этом 19 сентября сообщила пресс-служба главы Молдовы, пишет Newsmaker. Впрочем, как оказалось позже, статуэтка, символизирующая почетную премию, не так и "престижна". Похожий "сувенир" можно найти на известном Aliexpress (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Санда прибыла в Америку для участия в работе Генеральной ассамблеи ООН. Там президент переговорила о вступлении Молдовы в ЕС с главами других государств, таких как Швейцария, Словакия и с премьер-министром Швеции.

Видео дня

СЕРА вручил Майи Санду премию "Борец за свободу" и соответствующую статуэтку. "Главком" обнаружил идентичную награду на сайте китайского интернет-магазина Aliexpress. Стоимость ее составляла 55$, сейчас товар недоступен – раскупили.

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