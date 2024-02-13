'Почему не в окопе?' Кто такая 'Оля UA', которая разводит 'зраду', и как образ украинки в Польше стал мемом

Все чаще в соцсетях можно встретить новосозданный мем-пародию на украинцев, которые разгоняют "зраду" в комментариях, учат сограждан из-за границы, как им жить, и критикуют других. Такой сборный образ получил имя "Оля UA", реже – "Оксана или Оленка UA".

Мемный персонаж был создан, основываясь на комментариях реального человека с соответствующим никнеймом и флагами Польши и Украины. Видео с шутками и песнями на эту тему собирают сотни тысяч просмотров, а под популярными роликами в TikTok часто можно увидеть пародийные аккаунты, которые пишут возмутительные комментарии.

В основном лексикон "Оли UA" состоит из одних и тех же вопросов: "Почему не в окопе? Почему не на фронте? Почему не разминируешь поля? Почему не на государственном?"

В других случаях мемный персонаж выражает свое возмущение словами "огида, зрада, ухилянт, не ко времени" и другими.

Трудно определить, когда именно зародился мем, но пользователи сети рассказали, что подобные комментарии реальный человек оставил под одним из видео, где их увидели шутники.

С тех пор тысячи людей начали насмехаться над согражданами, которые яростно отстаивают страну в комментариях. Однако следует отметить, что речь идет не об оставшихся дома украинцах, которые поддерживают ВСУ и сознательно отказались от потребления российского контента и языка. Троллинг касается тех пользователей, чья поддержка страны заканчивается на требованиях и замечаниях в соцсетях.

Авторы таких видео шутят, что муж "Оли UA" скрывается от мобилизации, в то время как она зовет других в окоп. "Вопрос не касается темы" или "Не ко времени", – отвечает им украинка-мем.

Ролики на эту тему собирают сотни тысяч просмотров, десятки тысяч комментариев и много лайков, а недавно мему посвятили трек. Тренд подхватил даже любимец украинцев Патрон.

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