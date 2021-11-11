Ожидание vs реальность: как выглядят вещи в онлайн-магазинах и в жизни. Фото

Онлайн-шопинг словно лотерейный билет – никогда не знаешь, придет ли именно тот товар, который заказали на сайте. Чаще всего покупатели не угадывают с одеждой, поскольку выбрать свой размер – та еще задачка со звездочкой.

Интернет-пользователи делятся опытом неудачных покупок и других товаров в сети Reddit. OBOZREVATEL сравнил фото заказанных вещей и того, что покупатели получили на самом деле.

Кошачий рождественский домик не подошел по размеру обычному коту.

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Мужчины заказали удобные стулья для рыбалки, а в результате получили обычные раскладушки.

Искусственные зубы на сайте имели более привлекательный вид, чем оказалось в реальности.

Заказчику показалось, что этой подставкой уже кто-то пользовался.

Мужчина получил бандану вместо заказанного полотна для стены.

Технику следует покупать только на проверенных сайтах.

В реальности коврик выглядит совсем не так, как на картинке.

Вместо сушки для посуды продавцы отправили только одну полку.

Вместо большой подушки продавцы интернет-магазина отправили ее уменьшенную копию.

Платье оказалось настолько маленьким, что его может носить только маленький мопс.

Заказчика не предупредили, что зеркало "немного" искажает изображение.

В онлайн-магазине перепутали товары.

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