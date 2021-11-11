Ожидание vs реальность: как выглядят вещи в онлайн-магазинах и в жизни. Фото
Онлайн-шопинг словно лотерейный билет – никогда не знаешь, придет ли именно тот товар, который заказали на сайте. Чаще всего покупатели не угадывают с одеждой, поскольку выбрать свой размер – та еще задачка со звездочкой.
Интернет-пользователи делятся опытом неудачных покупок и других товаров в сети Reddit. OBOZREVATEL сравнил фото заказанных вещей и того, что покупатели получили на самом деле.
Кошачий рождественский домик не подошел по размеру обычному коту.
Мужчины заказали удобные стулья для рыбалки, а в результате получили обычные раскладушки.
Искусственные зубы на сайте имели более привлекательный вид, чем оказалось в реальности.
Заказчику показалось, что этой подставкой уже кто-то пользовался.
Мужчина получил бандану вместо заказанного полотна для стены.
Технику следует покупать только на проверенных сайтах.
В реальности коврик выглядит совсем не так, как на картинке.
Вместо сушки для посуды продавцы отправили только одну полку.
Вместо большой подушки продавцы интернет-магазина отправили ее уменьшенную копию.
Платье оказалось настолько маленьким, что его может носить только маленький мопс.
Заказчика не предупредили, что зеркало "немного" искажает изображение.
В онлайн-магазине перепутали товары.
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ожидание vs жестокая реальность: 12 фото еды на упаковке и в жизни. Реклама производит впечатление на потребителей, но реальность часто отличается от того, что предлагают заведения.
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