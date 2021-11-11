Ожидание vs реальность: как выглядят вещи в онлайн-магазинах и в жизни. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
3 минуты
1,1 т.
Покупки в интернете часто бывают неудачными

Онлайн-шопинг словно лотерейный билет – никогда не знаешь, придет ли именно тот товар, который заказали на сайте. Чаще всего покупатели не угадывают с одеждой, поскольку выбрать свой размер – та еще задачка со звездочкой.

Интернет-пользователи делятся опытом неудачных покупок и других товаров в сети Reddit. OBOZREVATEL сравнил фото заказанных вещей и того, что покупатели получили на самом деле.

Кошачий рождественский домик не подошел по размеру обычному коту.

Кот не поместился в новый дом.
Видео дня

Мужчины заказали удобные стулья для рыбалки, а в результате получили обычные раскладушки.

Вместо стульев прислали табуреты.

Искусственные зубы на сайте имели более привлекательный вид, чем оказалось в реальности.

Не стоит покупать накладки на зубы онлайн.

Заказчику показалось, что этой подставкой уже кто-то пользовался.

Дощечка отличается от картинки.

Мужчина получил бандану вместо заказанного полотна для стены.

Вместо декора на стену прислали платок.

Технику следует покупать только на проверенных сайтах.

Магазин прислал наушники для великанов.

В реальности коврик выглядит совсем не так, как на картинке.

Ковер оказался не такого качества.

Вместо сушки для посуды продавцы отправили только одну полку.

Из всего посудника пришла только полка.

Вместо большой подушки продавцы интернет-магазина отправили ее уменьшенную копию.

Подушка пришла очень маленького размера.

Платье оказалось настолько маленьким, что его может носить только маленький мопс.

Платье подошло на собачке.

Заказчика не предупредили, что зеркало "немного" искажает изображение.

Зеркало искажает изображение.

В онлайн-магазине перепутали товары.

Зимняя шапка отличается в реальности от картинки.

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