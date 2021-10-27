Итальянец попросился в тюрьму после ссоры с женой

30-летний гражданин Албани, проживающий в городе Гвидония-Монтеселио, Италия, попросил местных полицейских арестовать его, потому что больше не мог жить под одной крышей со своей женой. Он решил, что за решеткой ему будет спокойнее, чем в собственном доме.

О курьезном случае рассказало газетное издание Il Messagero, ссылаясь на комментарии правоохранительных органов. Известно, что мужчина несколько месяцев отбывал условное осуждение на дому, однако теперь ему прогнозируют годы в тюрьме.

Осужденный за наркоторговлю вынужден был находиться в одном помещении с семьей без возможности отлучаться. В какой-то момент ссоры с женой надоели ему насколько, что он сбежал из дома на поиски ближайшего патруля.

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Обращаясь к полицейским, беглец рассказал, что его жизнь превратилась в настоящий ад, поэтому он хочет отбыть наказание в местах лишения свободы.

"Я больше не могу этого терпеть. Моя жизнь стала настоящим адом. Лучше я отсижу в тюрьме", – сказал мужчина офицеру Франческо Джакомо Ферранте.

Просьбу осужденного выполнили, сразу задержав его до нового судебного разбирательства за бегство с места отбывания условного срока.

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