Мужчина построил вертящийся дом ради жены, которую не устраивал вид из окна. Видео

В Боснии мужчина по имени Воин Кусич построил уникальное жилье, которое крутится вокруг своей оси. На постройку такого сооружения его вдохновили постоянные жалобы жены на то, что у них из окна всегда один и тот же вид.

Теперь, сидя в доме, пожилые люди имеют возможность смотреть на поле, лес и реку, сообщает Reuters. 72-летнему пенсионеру такой проект почти стоил жизни (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Дом может сделать полный круг вокруг своей оси за 24 часа на самой малой скорости, а на самой большой – за 22 секунды", – хвастается воина

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Мужчина признается, что во время долгих 6 лет строительства попал в больницу с сердечным приступом. Он просил у врачей "выиграть" ему еще хоть год, чтобы закончить работу над новым жильем.

Кусича вдохновили творения сербско-американских изобретателей – Николы Теслы и Михаила Пупина. По словам начинающего архитектора, такой дом выдержит землетрясения лучше, чем обычные здания.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что англичане построили двухкомнатное жилье в старом прицепе. Весь проект им обошелся почти в 2 миллиона гривен.