Найди воздушный шарик. Пять хитрых головоломок, которые сломают мозг

Почти каждый день в интернете появляются различные загадки, логические задачи и головоломки, обманывающие зрение и ставящие пользователей в тупик. Они вызывают ожесточенные споры, хотя очень часто решение лежит на поверхности. Не исключением стал и праздник всех влюбленных – День святого Валентина, которому уже посвятили немало "игор" для тренировки мозга.

OBOZREVATEL собрал пять занимательных головоломок к 14 февраля и не только. Будьте внимательны: ответ расположен сразу же под фото задачи.

Найди шар

Сложная головоломка предлагает найти изящный воздушный "шар любви", который спрятан в переполненной сердечками картинке.

Видео дня

Данная сложность была создана британскими ритейлерами 247 Blinds специально для празднования 14 февраля

Найди единственный открытый зонт

В многолюдной уличной сцене от сети отелей Premier Inn много людей, но только один из них держится сухим под зонтом.

Стоит отметить, что данную головоломку сеть отелей заказала после того, как исследование показало, что зонтики – одни из самых потерянных предметов в Британии. Отмечается, что 10% жителей этой страны теряют или ломают 10 или более зонтов в течение жизни.

Найди снежинку

Еще одна головоломка предлагает игрокам найти снежинку в тропической сцене. Ее создала компания The French Bedroom Company в сотрудничестве с дизайнером обоев Элизабет Окфорд.

Среди множества красивых тропических птиц и порхающих бабочек в пальмовых листьях спрятана единственная снежинка, которую почти невозможно заметить. Практика показала, что для того, чтобы ее найти, требуется в среднем 7 минут 23 секунды.

Найди ежика

А теперь попытайтесь найти крошечного ежика, прячущегося в лиственной сцене для головоломки, созданной британским продавцом жалюзи 247 Blinds.

Подсказка: ежик имеет форму окружающих его предметов.

Найди булавку

Следующая головоломка заключается в поиске спрятанных булавок среди яркого швейного оборудования.

Ее создал голландский бренд нижнего белья Hunkemöller. Уже известно, что на решение задачи уходит в среднем одна минута 23 секунды.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как ярко провести День святого Валентина, если вы одиноки. Приведенные советы помогут по-другому взглянуть на это праздник.