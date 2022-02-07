Как пережить День Валентина и не впасть в депрессию. Советы для одиноких

Приближается День святого Валентина – праздник, посвященный любви и отношениям. Его с радостью ждут те, кто имеет вторую половинку, и совершенно не ожидают одинокие люди. Если вы подпадаете под вторую категорию, то предлагаем ознакомиться с пятью вещами, которые нужно сделать, чтобы пережить этот день в одиночестве, но не в скуке.

Тренер по уверенности и мышлению Хэтти МакЭндрюс рассказала изданию Express, что одиноким 14 февраля не стоит листать Instagram и паниковать из-за отсутствия подарка. Также она привела способы, которые помогут таким людям пережить День Валентина безболезненно.

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Не писать бывшему

По словам эксперта, это закончится слезами, каким бы ни был его ответ. Так как "старое" пламя зажечь невозможно. Лучше написать список причин, по которым вы расстались. Это поможет осознать невозможность возврата.

Не жалейте себя

Хандра, слезы и сожаление к самому себе никогда не принесет никакой пользы. Важно понимать, что День святого Валентина – это просто еще один день в году, который действительно ничем не отличается от дня до и дня после. Не стоит тратить впустую свою драгоценную энергию, лучше прогуляйтесь, почитайте книгу или займитесь работой.

Не усваивайте чувства одиночества

Одиночество – это совершенно нормальное чувство, которое не является бедой. В этот день есть возможность поразмыслить, почему вы на самом деле одиноки. Возможно, есть некая проблема и вы непременно увидите путь для ее разрешения. Кроме того, стоит помнить, что в одиночестве есть и свои плюсы – вы не обязаны ни под кого подстраиваться.

Побалуйте себя

Никто, кроме вас, не знает, чего вам хочется на самом деле. Уделите внимание внутреннему "Я": купите себе цветы, белье, примите ванну или выпейте бутылку вина. Просто отпразднуйте свою независимость и сделайте что-нибудь веселое.

Празднуйте любовь

На самом деле любовь проявляется во многих формах. Это не обязательно романтика. В этот день можно праздновать отношения всех видов, в том числе с питомцами.

Ранее OBOZREVATEL рассказал об истории и традициях Дня святого Валентина.