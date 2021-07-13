На свадьбе оператор назвал невесту именем бывшей девушки ее жениха. Видео
Видеооператор на свадьбе случайно назвал невесту именем бывшей ее жениха. Момент неловкого курьеза попал на видео.
Соответствующий ролик опубликовали на странице в TikTok (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца). Он набрал более 687 тысяч лайков.
В кадре видно, как видеооператор просит молодоженов Кори и Кейтлин посмотреть друг на друга во время съемки. Он сказал: "1,2,3... Кори и Тейлор смотрят друг на друга".
В этот момент лицо невесты внезапно опустилось, когда она услышала имя бывшей своего жениха. Затем пара и гости начали смеятся. После девушка произнесла: "Это его бывшая".
После этого оператор снова ошибся и назвал ее Тейлор еще раз. Затем один из гостей сказал: "Называйте их просто парой".
Напомним, ранее в США родители трехлетней Эллы Пулицци и пятилетнего Салливана Терри устроили детям свадебную фотосессию, снимки которой стали хитом соцсетей. Малыши всего лишь дружат, однако пользователи сети остались поражены тем, насколько детям удалось передать атмосферу и настоящие эмоции любви на камеру.
Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете набирает популярность видео со свадьбы дальнобойщика в Татарстане, на котором жених приехал забрать невесту на кортеже из белых грузовиков.