'Мы одна большая семья!' Американец оплодотворил пятерых женщин одновременно и устроил для них вечеринку

Американский музыкант по имени Зедди Уилл, одновременно оплодотворивший пятерых женщин, решил устроить для них так называемую "baby shower" – вечеринку, где раскрывают пол ребенка. Одна из будущих мам, 29-летняя Лиззи Эшли, поделилась видео в соцсети TikTok в котором рассказала о такой необычной ситуации.

Видео дня

Об этом сообщает The Mirror. Ролик собрал около 12 миллионов просмотров.

В видео Лиззи показала фото будущего отца и четырех других забеременевших женщин. Затем она продемонстрировала комнату, где находились "виновницы" праздника. "Когда твой папаша оплодотворил еще четырех девушек одновременно!", – написала автор ролика.

Многие пользователи сети были шокированы. Кто-то написал: "Пожалуйста, скажите мне, что это нереально". Другой добавил: "Как это не смутило их?".

Лиззи ответила на критику комментаторов, заявив, что женщины "любят будущего папу". "Мы не будем разрушать жизнь наших детей. Это решение принято нашими семьями", – пояснила она. По словам американки, женщины договорились помогать друг другу, став одной большой семьей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, как ведущий BBC News в прямом эфире сказал "пенис" вместо "часы". Конфуз попал на видео.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!