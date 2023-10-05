Как выглядит сегодня самый большой питбуль в мире Халк весом 80 кг. Фото

Самый большой питбультерьер по кличке Халк весит около 80 кг, а его длина, если измерить в стойке на задних лапах, почти 182 см. Стоимость собаки составляет 2 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом пишет издание Daily Star. Хозяин Халка Марлон Гринан разводит собак в Нью-Гэмпшире, США и ведет Instagram своему любимцу.

Страница насчитывает более 1 миллиона подписчиков. Посты посвящены большому четырехлапому другу: на некоторых видео он показывает свой характер и огромные клыки, на других Халк доброжелательно играет с детьми. Комментаторы фанатеют от собаки, называя его хорошеньким, милым и даже легендой.

Видео дня

Владелец Халка часто получает известия от своих подписчиков из Великобритании: якобы на улицах городов можно увидеть собак питбуль, хотя эта порода запрещена в Соединенном Королевстве с 1991 года в соответствии с Законом об опасных собаках. Однако люди все равно находят способ провезти щенков через границу.

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