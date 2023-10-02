Мужчина потратил более $15 тысяч, чтобы стать 'собакой'. Фото и видео

Парень из Японии, потративший тысячи на то, чтобы превратить себя в "собаку", говорит, что реальные собачки постоянно избегают его. Токо – человек-собака породы бордер-колли, стал популярным после того, как видео с ним в костюме стало вирусным.

Об этом пишет издание Daily Star. Японец, никогда не раскрывавший своего настоящего имени, поделился видео, на котором он в ультрареалистическом костюме собаки гуляет по улицам Токио на четырех лапах.

Потратив около 12500 фунтов стерлингов (более 15000 долларов) на костюм бордер-колли, он пытался воплотить свою детскую мечту – стать животным. Вскоре японец собрал около 60 000 подписчиков на YouTube.

Видео дня

Хотя его усилия заинтересовали людей, собак превращение не поразило. Токо поделился, что ему тяжело подружиться с четвероногими. Экспериментатор сказал изданию The Sun: "Они (собаки) выглядели немного удивленными, и, к сожалению, они не относятся ко мне как к равному".

Но японец не теряет надежды и ищет других терианцев – людей, считающих себя нечеловечиским видом – чтобы подружиться. Хотя он говорит, что "пока не видит прогресса".

Токо заказал собачий наряд у специалиста по изготовлению костюмов для кино и ТВ. Выбор породы японец объяснил тем, что ему нравилось ухаживать за колли, будучи человеком. Он начал рассказывать о своем пути превращения в собаку в YouTube в этом году.

Длинная шерсть помогает скрыть "человеческую форму" Токо и позволяет ему выглядеть "реалистической собакой". Он был в восторге от костюма и сказал, что "мечта стать животным сбылась".

Но не все поддерживают такой выбор – некоторые говорят ему, что это пустая трата денег. "Я получил комментарии, в которых сказано, что я тщетно потратил деньги и что я странный", – говорит Токо. Впрочем, его не смущает негативная реакция, поскольку он считает, что "отрицательных комментариев не избежать".

До недавнего времени личность собачки Токо хранилась в тайне даже от его ближайших друзей. Но четвероногий рассказал, что "познакомил" родных с Токо – их реакция была неожиданной. "Они были удивлены, но с радостью это приняли", – сказал он.

Он сказал, что было бы "весело путешествовать", как Токо, и объяснил, что хочет максимально прожить жизнь щенка, поскольку он не видит это занятие в качестве длительного хобби.

"Я не останусь собакой навсегда – я превращаюсь в собаку всего несколько раз в месяц ", – сказал он. Токо регулярно публикует новости о своей собачей жизни: он даже купил полноразмерную собачью клетку для сна.

Его самое популярное видео просмотрели более семи миллионов раз. На нем показано, как человек-собака прогуливается по парку и его гладят незнакомцы.

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