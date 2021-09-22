Обезьяна украла щенка и три дня лазила с ним по деревьям. Видео

В Малайзии дикая обезьяна таскала двухнедельного щенка по деревьям, не отдавая его людям. Неравнодушные спасатели только на третий день смогли напугать животное и забрать у него голодную собаку.

Об этом стало известно из видео, снятого очевидцами и опубликованого Daily Mail. На кадрах видно, как обезьяна держит маленькую собачку в крепких лапах и скачет вдоль электрических столбов (чтобы посмотреть видео и фото, доскролльте до конца страницы).

Местные жители говорят, что возникало ощущение, будто дикое животное заботится о нем как о новом друге или ребенке. Это также подтвердил осмотр щенка, который установил, что у него отсутствуют какие-либо травмы.

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Пострадавший был голодный и хотел пить, но, в целом, отделался легким испугом. Новый владелец назвал черно-белого любимца Сарой и забрал домой после рекомендаций ветеринара.

Он говорит, что спасатели несколько дней пытались поймать обезьяну, но она убегала от них в лес. Когда дикое животное снова вернулось на поиски пищи, его напугали петардами. Таким образом щенок упал в кусты, где его и подобрали люди.

Малазийцы жалуются, что местная стая диких обезьян терроризирует их уже не впервые. Обычно они досаждают местным жителям, воруя их пищу. Однако бегство с животным в руках для них нетипично.

Напомним, что ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как обезьяна помогла человеку спастись от змей.