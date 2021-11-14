10 самых удивительных вещей, которые можно найти на улицах Нью-Йорка. Фото

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Журнал
3 минуты
2,2 т.
Люди выставляют на улицу подержанные вещи

Жители Нью-Йорка создали Instagram-аккаунт Stooping NYC, где публикуют фото удивительных находок прямо на улицах мегаполиса. Люди выбрасывают роскошную мебель, картины, бытовую технику и другие предметы, которые им уже не нужны.

Иногда встречаются почти новые диваны и микроволновки, которые в магазинах стоят сотни долларов. OBOZREVATEL собрал фотографии необычных вещей на улицах Нью-Йорка.

Страницу в соцсетях завела обычная семейная пара. Они часто гуляли с сыном по городу и замечали мусор. Им пришла идея сделать страничку, которая поможет передавать подержанные вещи из рук в руки.

Белый диван в идеальном состоянии можно забрать бесплатно.
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Во многих районах мегаполиса расположены полки с бесплатной едой. Каждый может прийти и взять себе перекус в уличном холодильнике. Обычно там есть овощи, фрукты или снеки.

В отдельных районах города есть полки с бесплатной едой.

Велотренажер выставили на тротуар из квартиры, поскольку он оказался не нужен. Каждый желающий может забрать его себе.

В Нью-Йорке на улице оставили велотренажер.

Малыш вырос и его люльку в идеальном состоянии выставили на улицу, чтобы новоиспеченные родители не тратили лишние средства на покупку новой.

Детскую люльку передают другим бесплатно.

Рабочая микроволновка также ждет хозяина.

Маленькую микроволновку отдали бесплатно

На улице не выставляют вещи в плохом состоянии. Обычно отдают новую мебель, которую в тот же день кто-то забирает себе.

Новый стул выставили на улицу.

Ценители растений также могут взять себе вазон бесплатно.

Растения ищут хозяина.

Люди сменили дизайн квартиры, и старые картины оказались ненужными.

Живопись также часто появляется на улицах Нью-Йорка.

Когда детские игрушки становятся ненужными, их отдают другим.

Детские игрушки можно взять бесплатно

Этот диван каждый может забрать бесплатно.

Новенький диван в Нью-Йорке.

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