10 самых удивительных вещей, которые можно найти на улицах Нью-Йорка. Фото
Жители Нью-Йорка создали Instagram-аккаунт Stooping NYC, где публикуют фото удивительных находок прямо на улицах мегаполиса. Люди выбрасывают роскошную мебель, картины, бытовую технику и другие предметы, которые им уже не нужны.
Иногда встречаются почти новые диваны и микроволновки, которые в магазинах стоят сотни долларов. OBOZREVATEL собрал фотографии необычных вещей на улицах Нью-Йорка.
Страницу в соцсетях завела обычная семейная пара. Они часто гуляли с сыном по городу и замечали мусор. Им пришла идея сделать страничку, которая поможет передавать подержанные вещи из рук в руки.
Во многих районах мегаполиса расположены полки с бесплатной едой. Каждый может прийти и взять себе перекус в уличном холодильнике. Обычно там есть овощи, фрукты или снеки.
Велотренажер выставили на тротуар из квартиры, поскольку он оказался не нужен. Каждый желающий может забрать его себе.
Малыш вырос и его люльку в идеальном состоянии выставили на улицу, чтобы новоиспеченные родители не тратили лишние средства на покупку новой.
Рабочая микроволновка также ждет хозяина.
На улице не выставляют вещи в плохом состоянии. Обычно отдают новую мебель, которую в тот же день кто-то забирает себе.
Ценители растений также могут взять себе вазон бесплатно.
Люди сменили дизайн квартиры, и старые картины оказались ненужными.
Когда детские игрушки становятся ненужными, их отдают другим.
Этот диван каждый может забрать бесплатно.
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