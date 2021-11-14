10 самых удивительных вещей, которые можно найти на улицах Нью-Йорка. Фото

Жители Нью-Йорка создали Instagram-аккаунт Stooping NYC, где публикуют фото удивительных находок прямо на улицах мегаполиса. Люди выбрасывают роскошную мебель, картины, бытовую технику и другие предметы, которые им уже не нужны.

Иногда встречаются почти новые диваны и микроволновки, которые в магазинах стоят сотни долларов. OBOZREVATEL собрал фотографии необычных вещей на улицах Нью-Йорка.

Страницу в соцсетях завела обычная семейная пара. Они часто гуляли с сыном по городу и замечали мусор. Им пришла идея сделать страничку, которая поможет передавать подержанные вещи из рук в руки.

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Во многих районах мегаполиса расположены полки с бесплатной едой. Каждый может прийти и взять себе перекус в уличном холодильнике. Обычно там есть овощи, фрукты или снеки.

Велотренажер выставили на тротуар из квартиры, поскольку он оказался не нужен. Каждый желающий может забрать его себе.

Малыш вырос и его люльку в идеальном состоянии выставили на улицу, чтобы новоиспеченные родители не тратили лишние средства на покупку новой.

Рабочая микроволновка также ждет хозяина.

На улице не выставляют вещи в плохом состоянии. Обычно отдают новую мебель, которую в тот же день кто-то забирает себе.

Ценители растений также могут взять себе вазон бесплатно.

Люди сменили дизайн квартиры, и старые картины оказались ненужными.

Когда детские игрушки становятся ненужными, их отдают другим.

Этот диван каждый может забрать бесплатно.

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