В Нью-Йорке открыли смотровую площадку на высоте почти 4 км. Фото

В Нью-Йорке 21 октября открылась к посещению смотровая площадка – Summit One Vanderbilt. 77-этажный офисный небоскреб высотой 1401 фут расположен рядом с Grand Central.

Summit One Vanderbilt – это четырехуровневое развлекательное пространство площадью 65 тысяч квадратных футов на 91, 92 и 93 этажах. Это четвертая по высоте обсерватория в городе после One World Trade Center, Edge на 30 Hudson Yards и Эмпайр-стейт-билдинг. Об этом стало известно на сайте SL Green (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как рассказала директор компании Snøhetta Анн-Рэйчел Шиффман, Summit One Vanderbilt – это сенсорное пространство, демонстрирующее городской пейзаж Нью-Йорка. По ее словам, подход к дизайну интерьера позволяет посетителям понять свое место в большом городе благодаря интегрированному искусству, звуку и освещению, а также видам, открывающимся из обсерватории.

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Также на небоскребе есть зеркальная комната, которая "создает иллюзию безграничного пространства, превращая мир в бесконечную вселенную без фиксированной формы и ограничений".

Кроме того, на небоскребе доступ к стеклянному лифту осуществляется через открытую террасу Summit, которая обеспечивает вид на расстояние до 60 миль.

Summit One Vanderbilt открылся 21 октября этого года. Поначалу смотровая площадка будет доступна с четверга по воскресенье. Цена билета для взрослых – от 39 долларов, а для жителей Нью-Йорка – от 34 долларов.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Финансовом квартале Манхэттена в Нью-Йорке (США) массово погибли птицы, врезавшиеся в небоскребы нового комплекса Всемирного торгового центра. Зоозащитники отмечают, что такая проблема существует давно, но обычно инцидентов такого масштаба не происходит.