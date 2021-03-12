В Киеве люди устроили давку на входе в секонд-хенд. Видео

На входе в один из секонд-хендов Киева в день завоза нового товара образовалась огромная очередь с давкой.

На видео, обнародованном на одном из Telegram-каналов, можно увидеть, что в магазин пытаются попасть люди разного возраста, в том числе пенсионеры (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Посетители с помощью рук и ног пытались попасть в помещение, при этом оттаскивая других людей. При этом покупатели, не соблюдали карантинные ограничения.

Отметим, что по состоянию на пятницу, 12 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 119 млн человек. За минувший день выявили 477 306 новых инфицированных.

Продолжают бороться с болезнью 21,7 млн человек, около 89 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,6 млн пациентов. При этом выздоровели более 94,7 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в Бразилии – 78 тыс., США – 62 тыс. и Франции – 27 тыс.

Как сообщал OBOZREVATEL, мэр Тернополя Сергей Надал предупредил, что в заведениях, которые не соблюдают условия карантина, будут отключать воду, отопление и другие сети.