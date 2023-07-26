'Гиркин' в СИЗО прокомментировал причину своего ареста и 'приключения' после задержания: звезда 'Квартала' порадовал новой пародией

Популярный украинский комик, актер студии "Квартал 95" Юрий Великий оперативно отреагировал на задержание бывшего так называемого министра обороны "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова). Артист в образе террориста и пропагандиста вышел на связь с СИЗО, чтобы рассказать о своих "приключениях".

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За сутки ролик собрал более миллиона просмотров и стал вирусным. С полной версией можно ознакомиться на YouTube-канале Юрия Великого (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"Гиркин" пожелал зрителям "вечер в карцер" и представился Игорем Баландовичем, как его якобы зовут в СИЗО.

"Что произошло? Если в 2 словах: меня обвинили в экстремизме. Якобы в своих высказываниях я слишком экстремиздил высшее политическое руководство. Кроме того, откровенно смешивал Путина с д*рьмом. Извините за тавтологию. Я же не знал, что вместо записи видео, нужно было молча с оружием пойти на Москву. Тогда бы меня точно не задержали", – провел аналогию Юрий Великий с мятежом Пригожина.

Далее главный герой рассказал, что его задержали перед туалетом, а спать в камере на кровати он не отважился из-за яда.

На следующий день, по словам "Гиркина", он встал с первыми "петухами", получил свой завтрак и раскололся на допросе.

"Меня повели на прогулку. Кстати, она очень похожа на нашу "спецоперацию" – ходим кругами и ничего не делаем. А руководство сверху молча наблюдает за этим бессмысленным процессом", – пошутил юморист.

Великий также пофантазировал, что в соседней камере возле Гиркина сидел заместитель командующего объединенной группировкой войск РФ в Украине генерал Суровикин. Между героями пародии состоялся забавный диалог.

Ранее OBOZREVATEL писал, что комик записал смешную пародию на позорное интервью Ани Лорак российской пропагандистке. Посмотреть ее – можно в нашем материале.

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