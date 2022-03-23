'Доброго вечора, ми з України!' Потап обратился к Железному человеку с намеком-предложением

Украинский продюсер, автор и исполнитель песен Потап опубликовал забавное видео с Железным человеком. В нем Роберт Дауни-младший, исполнивший эту роль в одноименном фильме, якобы уничтожает российский танк.

По сюжету ролика, который Потап опубликовал в Instagram, Железный человек оказывается в разрушенном оккупантами украинском городе, оглядывается и видит танк с российским флагом. Герой уничтожает его и в конце говорит уже известную во всем мире фразу: "Добрый вечер, мы из Украины" (чтобы посмотреть, доскролльте до конца новости).

Костюм Железного человека в видео в цветах украинского флага, а на груди – государственный герб. Пользователям соцсети понравилась подобная интерпретация фильма, они написали одобрительные отзывы под постом.

Видео дня

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Потап отказывается от всех наград, полученных в России и заверил, что больше никогда там не будет выступать. По мнению артиста, упоминание о концертах и премиях во время, когда в независимом государстве от российских бомб гибнут дети, мягко говоря, неуместно.

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