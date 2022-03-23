"Чернобаевка, Чернобаевка": Леся Никитюк предложила новую версию песни "Вечериночка"

Украинская ведущая Леся Никитюк потролила "мощное" российское войско, которое ВСУ разбили под Чернобаевкой девять раз подряд. Вражеская техника пыталась осесть в аэропорту Херсонской области, но украинские защитники ее уничтожали полностью.

Никитюк предложила украинскому исполнителю Монатику изменить слова в популярной песне "Вечериночка" и опубликовала новую версию на своей странице в Instagram. Автору понравилось обновленное исполнение композиции, он написал одобрительный комментарий. Звезда телевидения отметила, что оккупанты воюют, но не умеют.

"По мотивам песни Монатика "Вечериночка": Чернобаевка, Чернобаевка орки воюют, хоть не умеют", – потролила российских захватчиков Никитюк.

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Публикацию Никитюк просмотрели миллион раз и поставили лайки 50 тысяч пользователей, комментируя, что новую версию песни не могут прекратить петь.

Напомним, как по сети прокатились мемы о Чернобаевке, после того как ВСУ разбили войско в седьмой раз. Пользователи шутят, что генералы армии РФ дают своим военным запас топлива только в аэропорт Чернобаевки.

Ранее OBOZREVATEL писал, почему российских оккупантов в Украине называют орками. Так писали в литературе об армии мифических существ, которые были отшельниками с низким интеллектом, грязнулями и не организованными.

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