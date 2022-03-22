Седьмой раз в Чернобаевке: по сети прокатилась новая волна мемов после очередного разгрома оккупантов. Фото

В сети появились новые мемы об уничтожении военной техники российских оккупантов под Чернобаевкой. Он расположен недалеко от Херсона, по аэродрому уже несколько раз подвергался ударам ВСУ, однако враг все равно пытается периодически возвращается туда.

21 марта стало известно о седьмом таком случае, когда защитники нанесли удары по аэродрому. После этого пользователи стали публиковать новые забавные картинки (чтобы посмотреть их, доскролльте страницу до конца).

О седьмом ударе сообщил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Соберитесь. Сейчас вам понадобится все ваше мужество. Чернобаевка. Седьмой раз", – написал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, впервые на аэродроме в Чернобаевке украинские воины разгромили оккупантов еще 27 февраля. Однако те убрали остатки техники и привезли новую. Тогда ВСУ ударило по позициям оккупантов еще раз.

Всего по противнику на аэродроме было нанесено уже 7 ударов. В один из них были уничтожены десятки летательных аппаратов. В другой, предпоследний, удалось уничтожить командный пункт и командующего 8 общевойсковой армией РФ.

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