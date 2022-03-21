Почему российских оккупантов в Украине называют орками и при чем здесь Толкин

С начала полномасштабной войны в Украине, которая началась 24 февраля, российские захватчики получили позывной – орки. Пренебрежительно оккупантов в Украине называют не только мирные жители, но и высокопоставленные политики в своих обращениях к гражданам.

В литературе орками называли армию мифических существ, которые были отшельниками с низким интеллектом, грязнулями и не организованными. Почему русских назвали орками – читайте в материале OBOZREVATEL.

Современником орков стал английский писатель Джон Толкин. В его понимании орки – это темные создания, воплощающие зло. Этот варварский народ подчинялся Темному Властелину и составлял основу его вооруженных сил. Их войско покоряло не силой, а количеством. Орки обладали крайне низким интеллектом и не привыкли жить в комфорте.

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Книги Толкина стали запрещенными в СССР, потому что советский народ видел в орках себя. Они жили за "железным занавесом", враждовали со всем миром, жили по правилам стаи и у них был единственный богоподобный лидер. Этот символизм не отпускает россиян до сих пор, поэтому армию оккупантов в Украине назвали орками.

В книге "Сказка сказок" Джамбаттиста Базиле впервые в 1634 году описал эти мифические существа: "Был он маленького роста и урод, с руками как ткацкое мотовило, кривыми ногами, а если коротко – похож он был на демона. Это кровожадные воины, которые не умеют ничего, кроме как воевать и кочевать".

Президента РФ и главнокомандующего орков Владимира Путина часто сравнивают с чертом или антихристом. Дьявол очень похож на Путина нарисованный на фреске Бенедиктинского монастыря Помпоза.

Объединив все эти черты украинские военные еще с 2014 года, когда произошла аннексия Крыма и оккупация Донбасса, дали российским захватчикам прозвище орки.

В 2022 году орками армию РФ стали называть не только воины, но и украинские политики и журналисты в своих страницах в соцсетях. На официальной странице Верховной Рады Украины назвали орками оккупантов, которые пытались оккупировать город Ахтырка.

Мэр Киева Виталий Кличко написал, что орки нещадно уничтожают район Куреневка в столице и убивают мирных киевлян.

Ранее OBOZREVATEL писал, Владимир Кличко записал мощное обращение к россиянам. Спортсмен и член теробороны сказал россиянам, что их везде называют орками.

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