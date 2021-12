Блогер пошила блузу из чайных пакетиков и 'заварила' себя в ванной. Вирусное видео

Художница и дизайнер из США Джесс Ламворт создает необычные картины и одежду, а своими результатами делится в сети с подписчиками. Последняя ее работа – блуза из чайных пакетиков – вызвала настоящий фурор среди Интернет-пользователей. Девушка не только создала необычный наряд, но и "заварила" себя в ванной, наполненной горячей водой.

Ролик, который блогер опубликовала в своем TikTok-аккаунте, стал вирусным. За неделю его посмотрело около 10 миллионов человек.

Видео начинается с того, что Джесс задумчиво пьет чай, поглядывая в окно. Вскоре она замечает, что в ее кружке плавает пакетик в форме футболки. Это вдохновляет девушку на создание нового шедевра. Поэтому она не раздумывая бежит к швейной машинке и приступает к работе.

Американка сшивает между собой чайные пакетики белыми нитками и формирует футболку.

Затем к каждому пакетику она приклеивает "хвостики" красного цвета с помощью обычного ПВА. Эти элементы похожи на бахрому и делают образ довольно нарядным.

Когда изделие было полностью готово, его создатель примерил блузу на себя. Джесс назвала свое творение "Тea-shirt", что созвучно с английским словом "T-shirt", которое в переводе обозначает – футболка.

Однако на этом ролик не закончился. Дизайнер отправилась в ванную комнату, где уже набрала для себя горячее джакузи. Окунувшись в воду, Джесс "заварила" свою блузу, а затем добавила немного молока и несколько ложек сахара.

В комментариях зрители восхитились работой американки. Они шутили, что ее футболка наверняка "сядет после первой же стирки".

Стоит отметить, что Ламворт любит создавать не только "чайные образы". Она также делала пиджак из картошки фри и бельгийских вафлей, юбку из карандашей и многое другое.

@jamworth Reply to @benkielesinski how about now? ☕️ #tea #teashirt ♬ edamame - bbno$

Ранее OBOZREVATEL собирал коллекцию забавных фотографий произведений горе-дизайнеров. Среди прочих: стул в виде лошади, губы с герпесом и русалка с человеческими ногами. Над этими "шедеврами" смеялся весь Интернет.