Бесстрашный водитель выманил медведя, севшего за руль его машины. Видео

В сети опубликовали ролик, на котором видно, как огромный черный медведь пробрался в машину, а бесстрашный водитель по имени Джозеф Дил стал запугивать животное. Он распахнул дверцу автомобиля, а его друг начал кричать на хищника.

Инцидент произошел в Гатлинбурге (США), где отдыхала компания друзей, когда медведь вломился в транспортное средство. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

На кадрах видно, как мужчина отчаянно пытается открыть дверь своей машины, чтобы вытащить медведя. Затем его друг начал рычать и на удивление это помогло.

Затем животное вышло из автомобиля с водительской стороны, остановилось и посмотрело на компанию. После этого хозяин машины прокричал: "Вперед! Иди!" и в результате медведь ушел.

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Как оказалось, через некоторые время на место инцидента вернулись уже два медведя, которые пробрались на задний двор дома, где остановилась компания.

"Они попытались вернуться в мою машину. Я вышел на улицу, крикнул на медведя и стал кидать в него вещи", – сказал хозяин автомобиля.

Отмечается, что медведи нанесли машине несколько повреждений, поэтому сейчас транспортное средство сломано.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети показали видео, как в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, штат Теннесси, дикий черный медведь забрался во внутрь джакузи, чтобы погреться в воде и лучах солнца.