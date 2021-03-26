Медведь залез в джакузи погреться. Забавное видео
В сети показали видео, как в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс, штат Теннесси, дикий черный медведь забрался во внутрь джакузи, чтобы погреться в воде и лучами солнца.
Животное прошло через забор внутреннего дворика, прыгнуло вниз и направилось к гидромассажной ванне. Об этом пишет издание Daily Mail (чтобы посмотреть ролик, доскролльте новость до конца).
Такой момент запечатлел отдыхающий Мейсон Требони со своей хижины, которую он арендовал в этом месте. В кадре видно, как медведь карабкается по небольшой лестнице, прежде чем прыгнуть в горячую ванну, наполненную теплой водой.
По словам мужчины, животное просидело в джакузи 15 минут, а затем спокойно выбралось оттуда и ушло.
"Смотри, этот медведь прошелся по моему кофе, он вот-вот спрыгнет", – слышно комментарий Мейсона на видео.
Ролик заканчивается, когда медведь продолжает расслабляться в джакузи, а отдыхающий отступил в безопасное место своего дома и плотно закрыл дверь.
Отмечается, что в национальном парке Грейт-Смоки-Маунтинс обитает около 1500 диких медведей.
Ранее в сети показали видео, на котором гигантская панда падает с деревянной платформы во время поедания бамбуковых листьев. Это произошло в зоопарке Чунцина на юго-западе Китая.
Австралиец Нил Уотерс поделился видео, в котором рассказал, что обнаружил "семейство" редких тасманийских тигров (тилацинов), которые вымерли еще в 1936 году. Он запечатлел их с помощью фотоловушек в дикой местности Тасмании.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в сети показали забавное видео, на котором домашний кролик по кличке Сэр внезапно решил прыгнуть в бассейн, из-за чего его хозяйка не на шутку испугалась.
В Бразилии во время футбольного матча чемпионата штата Пернамбуку между Наутико и Вера Крус на поле птица снесла яйцо. Из-за этого рефери пришлось остановить игру.