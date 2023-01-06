Бедняков в шутку расписал день обычного украинца: в лифте поздоровался с бойцами НАТО, дал детям стволы и помахал биоптицам

Украинский телеведущий Андрей Бедняков решил развлечь украинцев и посмеяться над российской пропагандой, которая своей абсурдностью не перестает удивлять сознательных людей. Артист в шутку описал день обычного украинца, как это себе представляют зазомбированные кремлевскими телеканалами зрители из РФ.

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Свой пост он опубликовал на странице в Instagram. В комментариях его идею подхватили подписчики и коллеги, дополнив рассказ своими шутками (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Текст украинец намеренно написал на русском языке, чтобы его подписчики из России поняли сарказм.

"Вышел я, хохол проплаченный, впервые на улицу в 2023 году. Все стабильно в новом году. Поздоровался в лифте с бойцами НАТО, затем подбросил снега в костер людям из Европы, которые сюда толпой ринулись. Мерзнут там, как собаки", – пошутил Бедняков.

Он также упомянул российские "страшилки" о том, что в толерантной Европе нет папы и мамы, а родителей просто нумеруют цифрами 1 и 2.

"Немного пообщался с соседями: родителем 1 и родителем 2, которые своих детей гулять вывели на детскую площадку. Играют малыши. Только ходить научились, а уже со стволами в руках. Прыгают. Ведь "кто не скачет, тот..." У нас все четко на районе с этим", – написал Бедняков.

Напоследок он добавил, что помахал вслед птицам, разработанным в биолабораториях для уничтожения россиян, и назвал украинцев "сатанистами".

В комментариях телеведущая Леся Никитюк пошутила, что играет в кости с бандеровцами, а футболист Сергей Кривцов напомнил, что в 16:30 нужно успеть на распятие мальчика.

Ранее OBOZREVATEL писал, что телеведущий Анатолий Анатолич высмеял недавний перформанс российского диктатора Владимира Путина, во время которого военный преступник публично позвонил школьнице Александре из Запорожской области. Поскольку журналисты услышали только реплики тирана, украинец самостоятельно озвучил его 8-летнюю собеседницу.

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