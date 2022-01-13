Детское видео установило рекорд просмотров на YouTube: о чем ролик, который увидели более 10 млрд раз

Самым просматриваемым видео на YouTube стал клип на детскую песню "Baby Shark". Этот ролик собрал более 10 млрд просмотров, что превышает количество людей, живущих на планете.

Подобные цифры – первые за всю историю популярного видеохостинга. Клип был загружен на канал под названием "Pinkfong Baby Shark – Kids' Songs & Stories" еще в июне 2016 года (чтобы посмотреть, доскролльте страницу до конца).

Как пишет Korea Herald, рекорд был установлен 13 января. Кроме того, детское видео собрало более 32 млн лайков.

Видео дня

Изначально трек "Baby Shark" об акуле-малышке и ее семье не был очень известным, но широкую популярность получил после исполнения песенки 10-летней корейско-американской вокалисткой Хоуп Сегойн. Компания Pinkfong придумала танец, который сопровождал песню, и ролик стал хитом.

В клипе сняты дети, которые поют и танцуют под песню. С помощью монтажа на видео добавили морские пейзажи, акул и рыбок.

Еще в 2020 году этот клип посмотрели более 7 млрд раз. Тогда видео обогнало музыкальный ролик "Despacito" от Luis Fonsi и Daddy Yankee, и было внесено в Книгу рекордов Гиннесса как самая популярная запись на YouTube.

В 2019 году детская песня закрепилась на 32-й строчке рейтинга Billboard Hot 100 , а также стала шестой в официальных британских музыкальных чартах.

Добавим: Фонд Организации Объединенных Наций в области народонаселения (UNFPA) ранее сообщал, что население всей Земли составляет 7,8 млрд человек. Это означает, что многие интернет-пользователи включали "Baby Shark" по несколько раз.

Как писал OBOZREVATEL, ранее японский кот по кличке Мотимару попал в Книгу рекордов Гиннеса за самое большое количество просмотров роликов с его участием на YouTube. Его канал насчитывает почти 1,5 млн подписчиков.

О 10 самых курьезных достижений в Книге рекордов Гиннесса – читайте по ссылке. Например, в мировом реестре есть рекорд на скоростное раздавливание арбузов и самую длинную женскую бороду.