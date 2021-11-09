10 самых курьезных достижений в Книге рекордов Гиннесса. Фото и видео

День Книги рекордов Гиннесса отмечают ежегодно 9 ноября начиная с 2005-го. В этот день ровно 16 лет назад продали 100 миллионов экземпляров этого справочника.

В книге нередко фиксируют чудаковатые рекорды людей, о существовании которых многие даже не догадывались. Например, в мировом реестре есть рекорд на скоростное раздавливание арбузов и самую длинную женскую бороду.

OBOZREVATEL собрал фото и видео причудливых достижений ко Дню Книги рекордов Гиннесса.

Скоростное раздавливание арбузов

Видео дня

Украинка Ольга Лящук попала в Книгу рекордов Гиннесса за скоростное раздавливание арбузов cвоими бедрами. В 2016 году стронгвумен раздавливала ногами три арбуза за 14 секунд, а через два года – уже за 7 секунд. К тому же, украинка получила титул самой сильной женщины, после того, как девять раз за одну минуту подняла вес тяжестью 227 килограммов и пробежала 240 метров с грузом 82 килограмма.

Самая крепкая голова

В 2008 году Кевин Шелли за минуту разбил 46 сидений унитазов головой. Именно благодаря этому он стал рекордсменом и был внесен в Книгу рекордов Гиннесса.

Самая длинная женская борода

У Вивиан Уилер самая длинная борода среди женщин в мире. На момент рекорда ее длина достигала 25,5 см. У американки наследственная болезнь – гипертрихоза, из-за которой у нее повышен рост волос на некоторых участках тела. Раньше она стеснялась бороды и брилась, но сейчас гордится своей особенностью.

Самое большое количество змей во рту

В 2008 году Джеки Бибби держал во рту за хвост одновременно одиннадцать змей в течение 10 секунд. С 1999 года американец девять раз появлялся на страницах Книги Рекордов Гиннесса. Его не остановила даже потеря ноги после ядовитого укуса одной из своих шипящих "помощниц". Кроме этого, он побил еще один рекорд – 45 минут пролежал в ванной с 195 рептилиями.

Самое большое количество зубов

В полости рта Виджея Кумара из Индии 37 зубов. Это было официально подтверждено в 2014 году в Книге рекордов Гиннеса.

Больше всего соломинок в полости рта

23-летний парень из Индии Кумар Махарана запихнул в рот рекордное количество пластиковых трубочек – 459 штук. Он продержал их во рту в течение 10 секунд без помощи рук. Достижение было внесено в Книгу рекордов Гиннесса в 2017 году.

Сотни тысяч пчел на теле

Пчеловод Ши Пинг из Китая обожает пчел и именно благодаря этому он прославился на весь мир. Мужчина смог продержать на теле 330 тысяч пчел одновременно, за что его прозвали человеком-улеем. Фермер подчеркивает, что во время установки рекорда в 2008 году его не укусила ни одна пчела.

Самое быстрое поедание хот-догов

Такеру Кобаяши стал многократным рекордсменом по скоростному и количественному поеданию пищи. Его максимум – 53 хот-дога за три минуты. Впервые рекорд японец установил в 2001 году, а затем подтверждал свой статус несколько раз подряд.

Жонглирование бензопилами

Милан Роскопф из Словакии в 2009 году жонглировал тремя бензопилами, сделав 62 удачных подбрасывания подряд.

Самый громкий лай в мире

В Книгу рекордов Гиннесса занесено немало странных рекордов, связанных с животными. В список в 2013 году внесли пса по прозвищу Чарли, лай которого считается самым громким в мире – 113 децибел.

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