Анекдоты дня: приколы и мемы за 30 июня

Встав на весы, Оксана поняла, что слово "Коровка" на обертке конфет – не название, а предупреждение.

Веселые анекдоты, приколы, мемы и шутки – далее в подборке OBOZREVATEL за 30 июня.

После знакомства в интернете:

– Как я вас узнаю?

– Я буду одета в синее платье. А чтобы я узнала вас, держите в руках норковую шубу 44-го размера.

***

Видео дня

На очень бедной свадьбе украденную невесту нашли в ломбарде.

***

Как провести незабываемый вечер:

1. Провести вечер.

2. Не забыть его.

***

В Одессе:

– Рабинович, почему раньше в вашей квартире были разные цветы, вазоны, а сейчас остались только кактусы?

– Видите ли, нам таки поставили счетчики на воду...

***

– Девушка, а вы животных любите?

– Обожаю!

– Возьмите меня к себе, я такая скотина!

***

Уборщица баба Галя, проработавшая в аэропорту 16 лет, может сказать фразу "Куда прешь, я только что вымыла" 70-ю языками.

***

Вчера отключили электричество. Два часа провел без интернета. Пообщался с семьей... Как оказалось, очень даже приятные люди!

***

Вступил в клуб анонимных алкоголиков. Уже третий день пью и даже не знаю, с кем.

***

Жена звонит мужу:

– Дорогой, ты навигатор в машине трогал?

– Да, дорогая. Я смотрел, какое расстояние между Киевом и Ужгородом.

– Ну, спасибо тебе! Я в Ужгороде!

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае создали анимационный мультфильм о вакцинации, где главные герои – кот и панда. Видеоролик иллюстрирует механизм действия вакцины: антитела дубинками забивают коронавирус.