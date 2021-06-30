Анекдоты дня: приколы и мемы за 30 июня
Встав на весы, Оксана поняла, что слово "Коровка" на обертке конфет – не название, а предупреждение.
Веселые анекдоты, приколы, мемы и шутки – далее в подборке OBOZREVATEL за 30 июня.Анекдоты дня
После знакомства в интернете:
– Как я вас узнаю?
– Я буду одета в синее платье. А чтобы я узнала вас, держите в руках норковую шубу 44-го размера.
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На очень бедной свадьбе украденную невесту нашли в ломбарде.
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Как провести незабываемый вечер:
1. Провести вечер.
2. Не забыть его.
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В Одессе:
– Рабинович, почему раньше в вашей квартире были разные цветы, вазоны, а сейчас остались только кактусы?
– Видите ли, нам таки поставили счетчики на воду...
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– Девушка, а вы животных любите?
– Обожаю!
– Возьмите меня к себе, я такая скотина!
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Уборщица баба Галя, проработавшая в аэропорту 16 лет, может сказать фразу "Куда прешь, я только что вымыла" 70-ю языками.
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Вчера отключили электричество. Два часа провел без интернета. Пообщался с семьей... Как оказалось, очень даже приятные люди!
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Вступил в клуб анонимных алкоголиков. Уже третий день пью и даже не знаю, с кем.
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Жена звонит мужу:
– Дорогой, ты навигатор в машине трогал?
– Да, дорогая. Я смотрел, какое расстояние между Киевом и Ужгородом.
– Ну, спасибо тебе! Я в Ужгороде!
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Китае создали анимационный мультфильм о вакцинации, где главные герои – кот и панда. Видеоролик иллюстрирует механизм действия вакцины: антитела дубинками забивают коронавирус.