Анекдоты дня: приколы и мемы за 29 июля

Бабушка, которой уступили место в автобусе, как только она вошла, не знала, о чем говорить следующие двадцать минут.

Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 29 июля.

– Я когда выпью, никого не боюсь!

– Даже жены?

– Ну, так сильно я еще ни разу не напивался...

***

Мужчине, который родился 29 февраля, не продавали алкоголь до 72 лет.

Видео дня

***

– Целую неделю лупил кота за лужу в туалете, а оказалось, это бачок протекает...

– Ну, и правильно. Что ж он не починил его за неделю?

***

Лучший друг – это кот. Он никогда не скажет: "Почему ты жрешь по ночам?" – он будет жрать вместе с тобой!

***

Врач – больному:

– Вам теперь нельзя курить, пить, заниматься случайным сексом, играть в карты...

– Да?! И сколько же вам заплатила моя жена за такие назначения?

***

От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете биологии настораживает.

***

Я сегодня ехал в удивительном автобусе. В нем стояла полная тишина. Люди молча садились или становились и так же тихо выходили. Даже телефоны ни у кого не звонили. А знаете в чем дело? Кондуктор сладко спала на заднем сиденье, и никто не хотел ее будить.

***

– Официант, это что?

– Жареный цыпленок, которого вы заказывали!

– Передайте повару, что цыпленок настолько недожарен, что ветеринар все еще может спасти ему жизнь.

***

Жена сообщает мужу:

– Дорогой, в моей жизни было только два настоящих мужчины!

– А кто второй?

– Да ты и первого не знаешь.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, котенок с четырьмя ушами произвел сенсацию в сети. Животное по кличке Аслан обнаружила волонтер. Из 14 котят она решила забрать домой именно его.