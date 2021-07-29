Анекдоты дня: приколы и мемы за 29 июля
Бабушка, которой уступили место в автобусе, как только она вошла, не знала, о чем говорить следующие двадцать минут.
Актуальные анекдоты, приколы, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 29 июля.Анекдоты дня
– Я когда выпью, никого не боюсь!
– Даже жены?
– Ну, так сильно я еще ни разу не напивался...
***
Мужчине, который родился 29 февраля, не продавали алкоголь до 72 лет.
***
– Целую неделю лупил кота за лужу в туалете, а оказалось, это бачок протекает...
– Ну, и правильно. Что ж он не починил его за неделю?
***
Лучший друг – это кот. Он никогда не скажет: "Почему ты жрешь по ночам?" – он будет жрать вместе с тобой!
***
Врач – больному:
– Вам теперь нельзя курить, пить, заниматься случайным сексом, играть в карты...
– Да?! И сколько же вам заплатила моя жена за такие назначения?
***
От знаний еще никто не умирал. Хотя скелет в кабинете биологии настораживает.
***
Я сегодня ехал в удивительном автобусе. В нем стояла полная тишина. Люди молча садились или становились и так же тихо выходили. Даже телефоны ни у кого не звонили. А знаете в чем дело? Кондуктор сладко спала на заднем сиденье, и никто не хотел ее будить.
***
– Официант, это что?
– Жареный цыпленок, которого вы заказывали!
– Передайте повару, что цыпленок настолько недожарен, что ветеринар все еще может спасти ему жизнь.
***
Жена сообщает мужу:
– Дорогой, в моей жизни было только два настоящих мужчины!
– А кто второй?
– Да ты и первого не знаешь.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, котенок с четырьмя ушами произвел сенсацию в сети. Животное по кличке Аслан обнаружила волонтер. Из 14 котят она решила забрать домой именно его.