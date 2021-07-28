Уникальный котенок с четырьмя ушами стал интернет-сенсацией. Фото

В сети опубликовали снимки особенного котенка по кличке Аслан, у которого вместо двух ушей – четыре. Животное обнаружила 41-летняя Свати, когда работала волонтером.

Из 14 котят женщина решила забрать домой именно Аслана. По ее словам, он очень милый, каждую ночь спит рядом с ней и обнимает за руку. Об этом пишет издание Metro (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Он очень общительный и любит гулять. Аслан любит поесть и каждый раз настаивает на том, чтобы сначала вкусности попробовала я. Если же ему не дают то, чего он хочет, то он крадет еду и убегает", – рассказала хозяйка котенка.

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Свати услышала о спасенных котятах в июне прошлого года. Когда она приехала в приют, то увидела животное с четырьмя ушами. По словам женщины, она никогда не думала, что такое бывает.

"Я была шокирована. Я увидела его, взвизгнула и начала обнимать и целовать. Он был таким крошечным, размером с мою руку. Но я знала, что заберу его домой. Это была любовь с первого взгляда. Он был такой милый!" – призналась Свати.

Еще одни уши никак не мешают Аслану, но при этом у него есть некоторые проблемы с едой: он отталкивает кусочки языком и из-за этого не может нормально поесть.

Кроме того, котенок любит бегать и играть с еще одними домашними питомцами Свати – кошкой Ангелом и собакой Кингстоном.

На сегодняшний день Аслан – звезда социальных сетей, и его хозяйка хочет призвать других также брать домой животных с особыми потребностями.

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