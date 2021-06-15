Анекдоты дня: приколы и мемы за 15 июня
Секрет успеха политика ассоциируется с честностью и порядочностью. Если этих качеств у него нет – успех гарантирован!
Актуальные приколы, анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 15 июня.Анекдоты дня
– Как называется та вещь, в которой записаны все самые сокровенные мечты и желания?
– Уголовный кодекс.
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Жизненного опыта любого таксиста хватит, чтобы править миром, но, к счастью, им нравится их работа.
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Почему-то фразу "Выйдешь за меня?" я слышу только на работе...
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Кто поздно встает, тому Бог, наверное, уже все дал!
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– Ваше резюме поразительно и при личном общении вы произвели прекрасное впечатление на директора.
– Это еще ничего, видели бы вы меня трезвым.
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– Кто мы такие, чтобы противостоять силам природы! Так, песчинки на краю Вселенной...
– Петрович, хватить философии, бери лопату и убирай снег!
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Азаров признался, что сбежал из Украины, так как опасался преследований со стороны украинских филологов.
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Повзрослел – это когда боишься зубного врача не потому, что больно, а потому, что дорого.
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– Абрам, ты слышал? Рабиновичу назначили строгую диету.
– Ну, Роза, теперь мы даже можем пригласить его на ужин.
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Ранее OBOZREVATEL публиковал десять фото "нелепых" авто, которые рассмешили пользователей сети своим дизайном. Порой люди украшают свои машины чересчур эпатажно.