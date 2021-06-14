Анекдоты дня: приколы и мемы за 14 июня

Раньше, подсчитав свою зарплату и сопоставив ее с ценами на путевки, мы понимали, что не устали. Теперь, видя цены на продукты, понимаем, что мы еще и не голодны.

Актуальные шутки, анекдоты, приколы и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 14 июня.

В магазине:

– Сыра нет. Плесень будете брать?

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Женское. До беременности я спала на животе. При беременности – на боку. После рождения ребенка я могу спать даже стоя!

Видео дня

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Любительницам диет на заметку: если съесть весь торт, не разрезая, выйдет, что вы съели всего один кусочек.

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Хорошо американцам – у них курс доллара стабильный. Всегда один к одному...

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Парадокс: чем меньше денег, тем больше приходится их пересчитывать.

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Бывает, копишь, копишь на "Ламборджини", а потом вдруг срываешься – и покупаешь проездной на троллейбус.

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– Подсудимый, вы признаете, что похитили у пострадавшего тромбон?

– Да, ваша честь, признаю.

– Вы что, умеете играть на нем?

– Понятия не имею, как это делается.

– А зачем же вы это сделали?

– Видите ли, мой сосед тоже понятия не имеет, но все же играл на нем каждый вечер...

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Человеческий мозг – как компьютер: прибор гениальный и совершенный, но пользователь, как правило, – идиот.

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Вечером еще не заправленная постель удивительным образом превращается в уже расстеленную.

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Ранее OBOZREVATEL рассказывал о десяти смешных ошибках, которые допустили учителя, запутав учеников. Преподаватель должен быть примером грамотности, но иногда происходит наоборот.