10 смешных ошибок, которые допустили учителя, запутав школьников

Яна Сончковская
Яна Сончковская
Приколы
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Родители опубликовали ошибки учителей в сети

Дети школьного возраста, особенно младшей школы, поглощают информацию, будто губки. Учителя должны быть примером грамотности и образованности, но иногда случается наоборот.

Преподаватели допускают много ошибок в ученических тетрадях. OBOZREVATEL собрал учительские фейлы, которые попали в сеть.

Учитель исправил правильное написание слова "глобус" на "глобуз".

Учитель ошибся в написании слова.

Родители были удивлены, увидев это исправление.

Видео дня
Учитель проверил тетрадь.

Учитель исправила правильное слово в дневнике.

Оценка за "введение" дневника.

Математик взялся исправлять слова в тетради ученика.

Учитель заработался.

Учитель языка совершила ошибку при проверке задания.

"Копот" вместо "капот".

Дети ненавидят записи в дневниках, особенно такие.

Классный руководитель начальных классов часто допускает ошибки.

Учитель математики сделал ошибку в примере на сложение.

Математик округлил сумму.

Преподаватель математики не знает русский язык.

Учитель математики не обязан знать язык.

Учитель исправил запись в дневнике.

"Ярморка" вместо "ярмарка"

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