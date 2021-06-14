10 смешных ошибок, которые допустили учителя, запутав школьников
Дети школьного возраста, особенно младшей школы, поглощают информацию, будто губки. Учителя должны быть примером грамотности и образованности, но иногда случается наоборот.
Преподаватели допускают много ошибок в ученических тетрадях. OBOZREVATEL собрал учительские фейлы, которые попали в сеть.
Учитель исправил правильное написание слова "глобус" на "глобуз".
Родители были удивлены, увидев это исправление.
Учитель исправила правильное слово в дневнике.
Математик взялся исправлять слова в тетради ученика.
Учитель языка совершила ошибку при проверке задания.
Дети ненавидят записи в дневниках, особенно такие.
Учитель математики сделал ошибку в примере на сложение.
Преподаватель математики не знает русский язык.
Учитель исправил запись в дневнике.
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