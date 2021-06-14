10 смешных ошибок, которые допустили учителя, запутав школьников

Дети школьного возраста, особенно младшей школы, поглощают информацию, будто губки. Учителя должны быть примером грамотности и образованности, но иногда случается наоборот.

Преподаватели допускают много ошибок в ученических тетрадях. OBOZREVATEL собрал учительские фейлы, которые попали в сеть.

Учитель исправил правильное написание слова "глобус" на "глобуз".

Родители были удивлены, увидев это исправление.

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Учитель исправила правильное слово в дневнике.

Математик взялся исправлять слова в тетради ученика.

Учитель языка совершила ошибку при проверке задания.

Дети ненавидят записи в дневниках, особенно такие.

Учитель математики сделал ошибку в примере на сложение.

Преподаватель математики не знает русский язык.

Учитель исправил запись в дневнике.

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