Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 9 декабря

Честность – это неумение быстро придумать другие варианты.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 9 декабря.

– Вы такая красивая! Где же тот маленький недостаток, о котором вы писали в объявлении?

– А, он сейчас в школе.

***

Жена мужу:

– Я только что от гадалки. Ты не должен ехать в эту командировку!

Видео дня

– Почему? Мне там будет плохо?

– Да нет, наоборот – очень хорошо!

***

Маленький Вовочка смотрит, как папа красит потолок, а мама ему говорит:

– Смотри, Вовочка, и учись! Подрастешь – папе будешь помогать...

– А что, он до того времени сам не покрасит?

***

Жена – мужу:

– Негодяй! Почему, когда мы ссоримся, ты всегда молчишь?

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Дочь президента собирается поступать в институт. Конкурс бешеный – 40 институтов на место.

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Программист в отпуске. Скучно, делать нечего, поэтому позвал свою маму и жену, повесил им на шеи таблички "Программа" и Windows, сел в кресло с пивом и говорит:

– Ну что вы так просто стоите, давайте, конфликтуйте между собой!

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Ранее OBOZREVATEL писал о десятке креативных снежных скульптурах, которые рассмешили сеть. Так, например в Днепре за пять часов слепили огромное авто патрульных.