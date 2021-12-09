Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 9 декабря
Честность – это неумение быстро придумать другие варианты.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 9 декабря.Анекдоты дня
– Вы такая красивая! Где же тот маленький недостаток, о котором вы писали в объявлении?
– А, он сейчас в школе.
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Жена мужу:
– Я только что от гадалки. Ты не должен ехать в эту командировку!
– Почему? Мне там будет плохо?
– Да нет, наоборот – очень хорошо!
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Маленький Вовочка смотрит, как папа красит потолок, а мама ему говорит:
– Смотри, Вовочка, и учись! Подрастешь – папе будешь помогать...
– А что, он до того времени сам не покрасит?
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Жена – мужу:
– Негодяй! Почему, когда мы ссоримся, ты всегда молчишь?
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Дочь президента собирается поступать в институт. Конкурс бешеный – 40 институтов на место.
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Программист в отпуске. Скучно, делать нечего, поэтому позвал свою маму и жену, повесил им на шеи таблички "Программа" и Windows, сел в кресло с пивом и говорит:
– Ну что вы так просто стоите, давайте, конфликтуйте между собой!
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Ранее OBOZREVATEL писал о десятке креативных снежных скульптурах, которые рассмешили сеть. Так, например в Днепре за пять часов слепили огромное авто патрульных.