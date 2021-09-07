Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 7 сентября
Как узнать, есть ли у человека iPhone? Очень просто – он сам его покажет в первые пять минут знакомства.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 7 сентября.Анекдоты дня
– Моня, ты почему снова приволочился домой в шесть утра пьяный?
– А что? Я не имею права таки позавтракать в кругу семьи?
***
– Из чего вашу колбасу делают?
– Не скажу.
– Почему?
– Чтобы это произнести, надо пять лет на факультете химии отучиться.
***
Сложнее всего забыть то, чего не было, но очень хотелось.
***
Жена ждала мужа. Она кое-что знала об этой жизни, поэтому добавила в еду немного улучшителя вкуса, а на стол поставила две бутылки улучшителя красоты.
***
Старик проходит мимо старой школы и видит рядом с ней экскаватор, который собирается ее сносить. На деда нахлынули воспоминания. Он подходит к рабочим:
– А я, сынок, когда-то в этой школе учился. Столько лет прошло, а как будто вчера...
– Это, конечно, очень трогательно, но мне надо работать.
– Погоди. Не откажи старику в просьбе. Есть у меня одна мечта, связанная с этой школой...
– Какая?
– Дай и мне по ней пару раз засадить!
***
Мужчина на авто пролетает на красный свет. Его сразу останавливает женщина-патрульная. Тот опускает стекло:
– Сколько?
– Тысяча!
– Хорошо, садись.
***
Алкоголь – это то, от чего язык развязывается и заплетается одновременно.
***
По статистике, 98% людей, домывая посуду, думают: "Вот блин, еще кастрюля и сковородка".
***
– Дорогая, а давай сходим в цирк.
– Зачем?
– Посмотрим на наши отношения со стороны.
***
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась сообщением от американской светской львицы Ким Кардашьян. Звезда опубликовала скриншот сообщения, полученного в Instagram-директ.