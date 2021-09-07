Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 7 сентября

Как узнать, есть ли у человека iPhone? Очень просто – он сам его покажет в первые пять минут знакомства.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 7 сентября.

– Моня, ты почему снова приволочился домой в шесть утра пьяный?

– А что? Я не имею права таки позавтракать в кругу семьи?

***

– Из чего вашу колбасу делают?

Видео дня

– Не скажу.

– Почему?

– Чтобы это произнести, надо пять лет на факультете химии отучиться.

***

Сложнее всего забыть то, чего не было, но очень хотелось.

***

Жена ждала мужа. Она кое-что знала об этой жизни, поэтому добавила в еду немного улучшителя вкуса, а на стол поставила две бутылки улучшителя красоты.

***

Старик проходит мимо старой школы и видит рядом с ней экскаватор, который собирается ее сносить. На деда нахлынули воспоминания. Он подходит к рабочим:

– А я, сынок, когда-то в этой школе учился. Столько лет прошло, а как будто вчера...

– Это, конечно, очень трогательно, но мне надо работать.

– Погоди. Не откажи старику в просьбе. Есть у меня одна мечта, связанная с этой школой...

– Какая?

– Дай и мне по ней пару раз засадить!

***

Мужчина на авто пролетает на красный свет. Его сразу останавливает женщина-патрульная. Тот опускает стекло:

– Сколько?

– Тысяча!

– Хорошо, садись.

***

Алкоголь – это то, от чего язык развязывается и заплетается одновременно.

***

По статистике, 98% людей, домывая посуду, думают: "Вот блин, еще кастрюля и сковородка".

***

– Дорогая, а давай сходим в цирк.

– Зачем?

– Посмотрим на наши отношения со стороны.

***

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк похвасталась сообщением от американской светской львицы Ким Кардашьян. Звезда опубликовала скриншот сообщения, полученного в Instagram-директ.