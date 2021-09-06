Леся Никитюк похвасталась сообщением от Ким Кардашьян. Фото

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк поделилась с поклонниками известием, которое сильно шокировало ее. Знаменитость опубликовала скриншот своего Instagram-директа, на котором видно, что ей написала американская светская львица и телезвезда Ким Кардашьян.

Соответствующий кадр Леся опубликовала на личной странице в Instagram-stories. "Это мне Ким написала? Ребята, мне написала сама Ким. Значит, я реально эмейзин", — подписала скриншот Никитюк.

На кадре видно, как Ким написала "Amazing" и добавила смайлик в виде розового сердечка.

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В следующей Instagram-stories Никитюк в шутку спросила, будет ли ей писать Джаред. Вероятнее всего девушка имела в виду музыканта Джареда Лето, с которым она в прошлом году случайно поговорила в прямом эфире в Instagram.

Также Никитюк решила спросить у своих поклонников, хотят ли они увидеть, что еще написала ей Ким. В опросе 97% фолловеров ответили "Да".

Стоит отметить, что Леся Никитюк неоднократно говорила о том, что мечтает подружиться с Кардашьян. Телеведущая даже фотошопила свою фигуру так, чтобы она было похожа на Ким.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Леся Никитюк поделилась с поклонниками черно-белыми снимками, на которых продемонстрировала свою стройную фигуру в крошечном бикини.