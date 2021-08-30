Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 30 августа

Мальчик, родившийся в семье блогеров, довел учительницу до истерики своими комментариями в дневнике.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 30 августа.

– Чем холостой мужчина отличается от женатого? – Холостого привлекают все женщины, а женатого – все, кроме одной.

***

Жена – мужу:

– Водку сок мясо поджаришь на сковородке.

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Удивленный муж спрашивает:

– Водку-то зачем?!

– Ты со своей водкой совсем мозги пропил! Говорю же: "Вот кусок мяса, поджаришь на сковородке"!

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– Почему наши внутренние органы не чешутся?

– Это вопрос юридический или анатомический?

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Жена:

– А правда, что все грызуны глупые и прожорливые?

Муж:

– Конечно, правда, моя мышка.

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У врачей в поликлинике только два диагноза: "Ну и чего ты сюда пришел, если ходить можешь?" и "А где же ты, голубчик, раньше был?"

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Знаете, почему разбитая посуда – к счастью? Потому что ее потом мыть не надо.

***

– Коля, кто эти девушки?

– Ты же сказала, что тебе на лето нужны вьетнамки.

***

– Он заставил меня раздеться, стал угрожать...

– Ножом, пистолетом?

– Хуже! Сказал, что со мной не женится.

***

Зарплата жены – это ее зарплата! А зарплата мужа – это бюджет семьи...

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили, как королева Британии Елизавета II пошутила над своим старшим сыном принцем Чарльзом, когда он и его жена принцесса Диана впервые стали родителями.