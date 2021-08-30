Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 30 августа
Мальчик, родившийся в семье блогеров, довел учительницу до истерики своими комментариями в дневнике.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 30 августа.Анекдоты дня
– Чем холостой мужчина отличается от женатого? – Холостого привлекают все женщины, а женатого – все, кроме одной.
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Жена – мужу:
– Водку сок мясо поджаришь на сковородке.
Удивленный муж спрашивает:
– Водку-то зачем?!
– Ты со своей водкой совсем мозги пропил! Говорю же: "Вот кусок мяса, поджаришь на сковородке"!
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– Почему наши внутренние органы не чешутся?
– Это вопрос юридический или анатомический?
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Жена:
– А правда, что все грызуны глупые и прожорливые?
Муж:
– Конечно, правда, моя мышка.
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У врачей в поликлинике только два диагноза: "Ну и чего ты сюда пришел, если ходить можешь?" и "А где же ты, голубчик, раньше был?"
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Знаете, почему разбитая посуда – к счастью? Потому что ее потом мыть не надо.
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– Коля, кто эти девушки?
– Ты же сказала, что тебе на лето нужны вьетнамки.
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– Он заставил меня раздеться, стал угрожать...
– Ножом, пистолетом?
– Хуже! Сказал, что со мной не женится.
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Зарплата жены – это ее зарплата! А зарплата мужа – это бюджет семьи...
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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети вспомнили, как королева Британии Елизавета II пошутила над своим старшим сыном принцем Чарльзом, когда он и его жена принцесса Диана впервые стали родителями.