Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 3 февраля

Хотите ворочать миллионами? Устройтесь на монетный двор грузчиком.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 3 февраля.

– Есть такое подозрение, что те 5-7 чашек кофе, которые я выпиваю в день, чтобы не спать на ходу, начинают действовать только после 22:00!

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– А можно всех посмотреть?

Видео дня

– Уважаемый, вот этот ваш, забирайте ребенка из группы и уходите!

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– Хотите в жизни перемен? Идите работать в школу. Там перемены каждые 45 минут. Работа – лучшая! Учителя на доске пишут: "Классная работа".

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– Когда мужчина не может уйти из семьи навсегда, он становится рыбаком.

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– Девочки, запомните: цветы завянут, а присланная в интернете картинка останется с вами навсегда.

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Как сообщал OBOZREVATEL, беременную Рианну раскритиковали за новое фото в соцсети. До этого певица сообщила о беременности необычным способом. В сети появились кадры с фотосессии знаменитости, на котором она позирует со своим избранником.