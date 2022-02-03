Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 3 февраля
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Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – в подборке OBOZREVATEL за 3 февраля.Анекдоты дня
– Есть такое подозрение, что те 5-7 чашек кофе, которые я выпиваю в день, чтобы не спать на ходу, начинают действовать только после 22:00!
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– А можно всех посмотреть?
– Уважаемый, вот этот ваш, забирайте ребенка из группы и уходите!
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– Хотите в жизни перемен? Идите работать в школу. Там перемены каждые 45 минут. Работа – лучшая! Учителя на доске пишут: "Классная работа".
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– Когда мужчина не может уйти из семьи навсегда, он становится рыбаком.
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– Девочки, запомните: цветы завянут, а присланная в интернете картинка останется с вами навсегда.
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Как сообщал OBOZREVATEL, беременную Рианну раскритиковали за новое фото в соцсети. До этого певица сообщила о беременности необычным способом. В сети появились кадры с фотосессии знаменитости, на котором она позирует со своим избранником.