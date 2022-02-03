Беременную Рианну раскритиковали за новое фото: певица отреагировала

Американскую певицу Рианну, которая три дня назад объявила о своей беременности от рэпера A$AP Rocky, раскритиковали в сети новые фотографии. На них артистка прорекламировала губную помаду, однако подписчики ожидали получить комментарий о ее первенце.

После шквала замечаний звезда все же прислушивалась к своим фанатам и порадовала их новым кадром, на котором хорошо виден ее круглый живот. Об этом написало издание The Mirror (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Поклонники исполнительницы в течение 3 дней ждали подробностей о первой беременности кумира, однако Рианна и A$AP Rocky никак не комментировали радостное событие в своей жизни.

Видео дня

После того как артистка впервые за долгое время вышла на связь с аудиторией, прорекламировав губную помаду, подписчики разочаровались и высказались в комментариях. "Это не то, что мы хотим от вас видеть сейчас", "Вы объявили о беременности, и вместо того, чтобы рассказать что-нибудь, публикуете это", "Мы хотим фотографии с животиком", – написали они.

Меньше чем через 24 часа знаменитость опубликовала новый снимок, на котором позирует уже дома в футболке оверсайз. Певица развернулась боком и приподняла одежду, выставив живот.

За несколько часов пост набрало почти 9 млн лайков и 150 тысяч комменаров. На этот раз фанаты звезды поздравили ее с первой беременностью и расхвалили внешний вид.

Кратко о личности:

Рианна (полное имя Робин Рианна Фенти) – 33-летняя певица, актриса и музыкальная продюсерша. Родом из Сент-Майкла (Барбадос). В возрасте 16 лет переехала в Америку и начала карьеру певицы. Дебют состоялся в 2005 году, когда она выпустила студийный альбом. Он попал в десятку лучших по версии Billboard 200.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рианна сообщила о беременности необычным способом. В сети опубликовали фотосессию звезды с избранником, на котором она позирует с обнаженным животом.