33-летняя Рианна беременна первенцем. Фото

33-летняя певица Рианна беременна первенцем. Отцом ребенка стал бойфренд знаменитости, рэпер и музыкальный продюсер A$AP Rocky (Раким Майерс), с которым артистка начала встречаться в 2020 году.

Звездная пара радостную новость в соцсетях пока не комментировала, однако в интернете уже появилась фотосессия Рианны с круглым животом. Как передает издание People, она состоялась на выходных в Гарлеме (Нью-Йорк, США), где вырос 33-летний A$AP Rocky.

На обнародованный снимках пара гуляла по улице за руку, а рэпер целовал любимую в лоб. Певица при этом расстегнула розовую курточку, продемонстрировав свой беременный живот. На каком сроке беременности находится Рианна и кого ждет звездная пара, пока не уточняется.

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Напомним, что слухи о романе артистов, которые дружили много лет, появились еще в 2013-м, но оказалось, что это не так. В то время исполнительница строила отношения с саудовским миллиардером Хассаном Джамилем.

Впрочем, через семь лет Рианна и A$AP Rocky действительно стали встречаться. Через несколько недель после расставания с Джамилем папарацци засняли артистку вместе с рэпером на благотворительном концерте в Нью-Йорке, затем – на отдыхе в Барбадосе.

Официально хип-хоп-исполнитель подтвердил отношения со знаменитостью в мае в 2021 года, назвав Рианну "той особенной" и "любовью всей жизни".

Раким Майерс, который участником хип-хоп коллектива A$AP Mob, стал популярным благодаря микстейпу Live. Love. ASAP, который он выпустил в 2011 году. После этого у рэпера появилось три студийных альбома и множество поклонников.

Коротко о звезде:

Рианна (полное имя Робин Рианна Фенти) – 33-летняя певица, актриса и музыкальный продюсер. Родом из Сент-Майкла (Барбадос). В возрасте 16 лет переехала в Америку и начала карьеру певицы. Дебют состоялся в 2005 году, когда она выпустила студийный альбом. Он попал в десятку лучших по версии Billboard 200.

Как выглядела знаменитая певица в детстве – смотрите в нашем материале.

Как писал OBOZREVATEL, еще 28 января фотографы застали Рианну и A$AP Rocky на улице в Нью-Йорке, когда звезды возвращались со свидания. Беременности певицы никто не заметил. Она появилась на публике в необычном образе из несочетаемых, на первый взгяд, вещей – дутой спортивной курточке, мини-юбке и аккуратных туфлях на шпильке с завязками в греческом стиле.