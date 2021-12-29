Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 29 декабря

Игорь был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 29 декабря.

Анекдоты дня

– Марья Ивановна, да зачем мне ваша алгебра, где она мне в жизни пригодится?

– Ой, Вовочка, вспомнишь ты еще меня, когда будешь в 35 лет делать уроки со своими детьми-шестиклассниками!

***

Видео дня

– Дорогая, ты где была?

– Бегала.

– Странно, но в "Инстаграме" пусто…

***

Осмотрев пациента, врач отводит его жену в сторону и говорит:

– Знаете, Ваш муж мне не нравится.

– Мне тоже, доктор, но дети его очень любят…

***

– Когда я вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это мило. Я думаю, почему эти люди берут на свидание нож…

***

Девушка – парню:

– Я волнуюсь. Ты перестал мне писать. Что случилось?

– А я пить бросил.

***

Мать укладывает ребенка спать:

– Все, спим! И не дай Бог я еще раз услышу "Ма-а- ам"!

Через десять минут:

– Антонина Васильевна, я пить хочу!

***

Как сообщал OBOZREVATEL, в Новой Зеландии появилась первая в мире телеведущая с татуировкой на лице. Ей пришлось внепланово подменить своего коллегу и выйти в прямой эфир новостей.