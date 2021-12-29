Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 29 декабря
Игорь был сторонником семейных ценностей. Но забрать их из ломбарда шансов уже не было.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – далее в подборке OBOZREVATEL за 29 декабря.
Анекдоты дня
– Марья Ивановна, да зачем мне ваша алгебра, где она мне в жизни пригодится?
– Ой, Вовочка, вспомнишь ты еще меня, когда будешь в 35 лет делать уроки со своими детьми-шестиклассниками!
***
– Дорогая, ты где была?
– Бегала.
– Странно, но в "Инстаграме" пусто…
***
Осмотрев пациента, врач отводит его жену в сторону и говорит:
– Знаете, Ваш муж мне не нравится.
– Мне тоже, доктор, но дети его очень любят…
***
– Когда я вижу имена парочек, вырезанные на деревьях, я не думаю, что это мило. Я думаю, почему эти люди берут на свидание нож…
***
Девушка – парню:
– Я волнуюсь. Ты перестал мне писать. Что случилось?
– А я пить бросил.
***
Мать укладывает ребенка спать:
– Все, спим! И не дай Бог я еще раз услышу "Ма-а- ам"!
Через десять минут:
– Антонина Васильевна, я пить хочу!
***
Как сообщал OBOZREVATEL, в Новой Зеландии появилась первая в мире телеведущая с татуировкой на лице. Ей пришлось внепланово подменить своего коллегу и выйти в прямой эфир новостей.