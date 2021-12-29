В Новой Зеландии появилась первая в мире телеведущая с тату на лице: как она выглядит

Орини Кайпара из Новой Зеландии стала первой в мире телеведущей с татуировкой на лице. Женщине экстренно пришлось подменить своего коллегу, выйдя в прямой эфир новостной программы.

Орини является представительницей племени маори, сообщаетUnilad. Это коренной народ Новой Зеландии, для которых нанесение тату на лицо – старинная традиция, символизирующая выносливость и верность.

Известно, что журналистка набила тату еще в 2017 году. Тогда она не планировала работать на телевиденьи в качестве ведущей прямых эфиров. В 2021-м Кайпара устроилась на местный канал Newshub Live, однако мелькать на экранах ей не приходилось. Все изменилось 27 декабря.

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Когда ведущий вечерних новостей не вышел на работу, ему пришлось срочно искать замену. Продюсеры решили посадить перед камерами Орини. Зрители увидели ее в прайм-тайме (время наиболее активного просмотра телевидения) и были удивлены. Ранее журналистов с перманентными рисунками на лице никогда не было на экранах – представительница маори стала первой.

"Я потеряла дар речи. Горжусь тем, что стала ведущей новостей в 18:00. Не позволяйте вашей самобытности или вашей культуре ограничивать вас. Используйте это как силу, чтобы творить великие дела", – поделилась с таблоидом Кайпара.

Татуировка телеведущей называется Та-моко. Она отличается от обычной тем, что наносится на кожу с помощью специального зубила "ухи", а не посредством игл. В результате кожа теряет свою гладкость, и на ней появляются шрамы. Такие изображения считаются у народа племени маори священными.

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