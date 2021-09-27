Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 27 сентября
Интересная закономерность: если тщательно уложить волосы феном, то прическа сохраняется до первой шапки. А вот укладка "Лег спать с мокрыми волосами" упорно держится до следующего мытья головы.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 27 сентября.Анекдоты дня
Окончание срока годности йогурта означает, что бифидобактерии перешли на сторону зла.
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Найдя у внука белый порошок, бабушка решила, что это мука и нажарила из него блинов. Масленица продолжалась три недели.
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В том, что моя семья распалась, виноваты оба, и я считаю, что вина распределяется поровну: 50% – жена, 50% – теща.
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Студента, который не получает стипендию, легко узнать по новому автомобилю.
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– У меня большая проблема. Моя жена узнала, что я ее изменяю.
– Ничего, твоя жена – сильная женщина...
– Вот это меня и пугает.
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Серьезные отношения – это когда парень выходит из квартиры девушки с мусорным ведром.
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Как сообщал OBOZREVATEL, в США девушка попала в курьезную ситуацию, решив, что ее собака – вегетарианка. Соответствующее видео стало вирусным в соцсети TikTok.