Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 23 ноября

Совет дня: не пытайтесь спорить с идиотом – иначе опуститесь до его уровня, а там он вас раздавит своим опытом.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 23 ноября.

– Какой рост должен быть у мужчины, чтобы нравиться женщинам?

– 55 сантиметров. И вес 3,5 кг. Несколько лет он будет всеобщим любимчиком, к нему будут прибегать на первый писк и будут выполнять все его прихоти.

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Молодой хозяйке на заметку. Если вы с мужем идете в гости, а там будут незамужние девушки, дайте мужу несколько зубков чеснока.

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Две блондинки пришли в зоопарк. Одна задержалась у клетки с обезьянами.

– Ты чего здесь застряла? – спрашивает подруга.

– Хочу увидеть, как обезьяна превращается в человека.

– Дура! Для этого здесь целый год торчать надо!

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Идет домой пьяный мужчина. Думает: чтобы жена не ругалась, сейчас зайду, ноутбук включу, сайты почитаю – она не догадается, что я пьяный.

Пришел домой, схватил ноутбук, сидит с умным видом. Заходит жена:

– Что, скотина, опять нажрался? Закрой чемодан и ложись спать!

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– Вообще-то полностью алкоголь выводится из крови через 21 день...

– Ага! То есть никогда!

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Мечты сбываются... В определенный момент... Чаще всего этот момент называется "Уже нафиг не надо".

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