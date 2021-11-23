Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 23 ноября
Совет дня: не пытайтесь спорить с идиотом – иначе опуститесь до его уровня, а там он вас раздавит своим опытом.
Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 23 ноября.
– Какой рост должен быть у мужчины, чтобы нравиться женщинам?
– 55 сантиметров. И вес 3,5 кг. Несколько лет он будет всеобщим любимчиком, к нему будут прибегать на первый писк и будут выполнять все его прихоти.
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Молодой хозяйке на заметку. Если вы с мужем идете в гости, а там будут незамужние девушки, дайте мужу несколько зубков чеснока.
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Две блондинки пришли в зоопарк. Одна задержалась у клетки с обезьянами.
– Ты чего здесь застряла? – спрашивает подруга.
– Хочу увидеть, как обезьяна превращается в человека.
– Дура! Для этого здесь целый год торчать надо!
***
Идет домой пьяный мужчина. Думает: чтобы жена не ругалась, сейчас зайду, ноутбук включу, сайты почитаю – она не догадается, что я пьяный.
Пришел домой, схватил ноутбук, сидит с умным видом. Заходит жена:
– Что, скотина, опять нажрался? Закрой чемодан и ложись спать!
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– Вообще-то полностью алкоголь выводится из крови через 21 день...
– Ага! То есть никогда!
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Мечты сбываются... В определенный момент... Чаще всего этот момент называется "Уже нафиг не надо".
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