Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 22 ноября
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Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 22 ноября.
Вызвал Сталин Жукова "на ковер" и отругал как следует. Тот, выходя из кабинета, буркнул себе под нос: "Вот черт усатый". Рядом проходил Берия, услышал это и сразу к Сталину: мол, так и так. Сталин вернул Жукова и спрашивает:
– Это ты о ком сказал, Константинович?
– Как это о ком – о Гитлере, конечно, товарищ Сталин!
– А ты о ком подумал, Лаврентий?
***
Три стадии опьянения у женщин.
Первая:
– Я такая пьяная!
Вторая:
– Кто, я пьяная?
Третья, в такси:
– Дамы, куда вас везти?
– Не твое дело!!!
***
– Сколько вы еще мне нервы трепать будете? Я же вам сказала: это строительный магазин! Нет у нас кефира!
– Ну ладно, ладно... А ряженка?
***
– Доктор, доктор, как он?
– Вы знаете, в тяжелом состоянии – сотрясение мозга, ушиб внутренних органов, много переломов...
– Я могу с ним поговорить?
– Нет, к сожалению! Если хотите что-то ему сказать, я передам.
– Спросите у него, пожалуйста, сдала ли я на права?
***
Объявление в газете Times: "В связи с болезнью одного из музыкантов всемирно известной рок-группы на временную работу приглашается барабанщик. Старый алкоголик с неаккуратной внешностью, плохими манерами и ярко выраженной наркотической зависимостью. Зарплата – от ста тысяч долларов в месяц".
***
Мужчина покупает билет в ж/д кассах:
– У вас плацкартные билеты в Хацапетовку есть?
– Есть.
– А боковая, верхняя полка возле туалета?
– Есть.
– А передо мной покупал билеты цыганский табор – с ними в вагон можно?
– Можно, только там еще дембели едут.
– Давайте, как раз то, что надо!
Купил, приходит домой – жена с порога:
– Дорогой, ты билет маме купил?
– Не поверишь – последний отхватил!
***
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