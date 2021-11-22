Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 22 ноября

Жизнь удалась – это когда вы зарабатываете больше своего юриста и стоматолога.

Актуальные анекдоты, шутки и мемы – в подборке OBOZREVATEL за 22 ноября.

Вызвал Сталин Жукова "на ковер" и отругал как следует. Тот, выходя из кабинета, буркнул себе под нос: "Вот черт усатый". Рядом проходил Берия, услышал это и сразу к Сталину: мол, так и так. Сталин вернул Жукова и спрашивает:

Видео дня

– Это ты о ком сказал, Константинович?

– Как это о ком – о Гитлере, конечно, товарищ Сталин!

– А ты о ком подумал, Лаврентий?

***

Три стадии опьянения у женщин.

Первая:

– Я такая пьяная!

Вторая:

– Кто, я пьяная?

Третья, в такси:

– Дамы, куда вас везти?

– Не твое дело!!!

***

– Сколько вы еще мне нервы трепать будете? Я же вам сказала: это строительный магазин! Нет у нас кефира!

– Ну ладно, ладно... А ряженка?

***

– Доктор, доктор, как он?

– Вы знаете, в тяжелом состоянии – сотрясение мозга, ушиб внутренних органов, много переломов...

– Я могу с ним поговорить?

– Нет, к сожалению! Если хотите что-то ему сказать, я передам.

– Спросите у него, пожалуйста, сдала ли я на права?

***

Объявление в газете Times: "В связи с болезнью одного из музыкантов всемирно известной рок-группы на временную работу приглашается барабанщик. Старый алкоголик с неаккуратной внешностью, плохими манерами и ярко выраженной наркотической зависимостью. Зарплата – от ста тысяч долларов в месяц".

***

Мужчина покупает билет в ж/д кассах:

– У вас плацкартные билеты в Хацапетовку есть?

– Есть.

– А боковая, верхняя полка возле туалета?

– Есть.

– А передо мной покупал билеты цыганский табор – с ними в вагон можно?

– Можно, только там еще дембели едут.

– Давайте, как раз то, что надо!

Купил, приходит домой – жена с порога:

– Дорогой, ты билет маме купил?

– Не поверишь – последний отхватил!

***

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