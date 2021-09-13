Анекдоты дня: лучшие шутки и мемы за 13 сентября

В ресторане. "Уважаемый гражданин, который десятый раз подряд заказывает "Владимирский централ", имейте совесть! У нас есть посетители, которые сидели и в других местах".

Актуальные анекдоты, шутки и мемы дня – далее в подборке OBOZREVATEL за 13 сентября.

Удивительно, но факт: в интернете на вопрос "Есть ли вам 18 лет?" ни разу не было зафиксировано ответ "Нет".

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Не хочешь быть хорошим примером – стань страшным предупреждением.

Видео дня

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Если дома валяется грязное белье и сыр, заводятся мыши. Если крошки и немытая посуда – тараканы. А если ароматный борщ, то обязательно заведется настоящий мужчина.

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Вследствие внутричерепной опухоли чиновнику Петренко вырезали 40% мозга. Через месяц после операции он пошел на поправку. А через два месяца – на повышение...

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Pесторан "Карма". Меню нет – вам просто приносят то, что вы заслуживаете.

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В любви – как на мотоцикле: третий или лишний, или в коляске.

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Когда дети олигарха писали сочинение о том, как они провели лето, на их тетрадях оставались слезы учителей.

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Поскольку Бог не мог уследить за всеми самостоятельно, он создал бабушек на лавочках.

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Глубокая ночь. Мужчина стучит соседям снизу:

– Сделайте, пожалуйста, музыку тише. Невозможно заснуть.

– Мы веселимся и не собираемся делать тише!

– Как это понимать?

– Как хотите, так и понимайте.

– Окей, я понял это как то, что вы заказали себе потоп.

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Как сообщал OBOZREVATEL, кот из Японии по кличке Мотимару стал звездой сети и попал в Книгу рекордов Гиннеса. На его канал подписаны почти 1,5 миллиона пользователей.